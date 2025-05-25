炎明熹雪藏近1年人氣未減 翻唱《蜚蜚》錄過千萬點擊率 (15:55)

炎明熹（Gigi）去年中因合約問題遭TVB雪藏至今近一年，近日傳她已簽約內地娛樂公司，而她之前為《新聞女王》獻唱的片尾曲，在《新聞女王2》亦疑已換人主唱。雖然Gigi近月已零工作量，沒再出席公開活動，依然有一班不離不棄的歌迷。她的歌迷會「Gigi炎明熹粉絲後援會 (官方)」昨天（24日）在社交平台宣布，Gigi在3年前在《聲生不息·港樂季》中翻唱已故歌手陳僖儀歌曲《蜚蜚》的片段，已在YouTube錄得超過1000萬次的觀看次數。

後援會表示︰「《蜚蜚》- Gigi 首支YouTube千萬歌曲。3年前，Gigi在隔離期間不斷努力練習，在陌生的環境、未如理想的排練中，一度感到氣餒。幸好得到各位工作人員和老師們的支持及鼓勵，Gigi懷着戰戰兢兢的心情，以最年輕的參加者、港樂新生代的身分，踏上《聲生不息·港樂季》的舞台，演唱陳僖儀小姐的《蜚蜚》。然後，這次演出帶來了意想不到的迴響！恭喜Gigi的《蜚蜚》成為她首支在YouTube頻道達到一千萬觀看次數的歌曲！感激大家對這首歌曲的喜愛和支持！希望大家也喜歡Gigi其他歌曲，你們的支持，就是她繼續努力帶給大家好作品的動力！」

Gigi在Ig限時動態轉發後援會的帖文，留言多謝大家支持。

（即時娛樂）