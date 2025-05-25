康城影展 伊朗導演巴納希首奪金棕櫚獎 (16:09)

第78屆康城影展香港時間今日凌晨舉行頒獎禮，伊朗異見導演約化巴納希（Jafar Panahi）憑新片《It Was Just an Accident》捧走至高榮譽金棕櫚獎，亦是他繼《伊朗三面戲劇人生》贏得最佳劇本後再於康城得獎。他致謝時呼籲伊朗人放下歧見並為「自由」而努力。該片講述男子到車行修車，被車房老闆認為是曾在獄中折磨他的警官，綁架對方，並召集過往的受害者一同討論是否報復，陷入激烈掙扎之中。

僅次於金棕櫚獎的大獎落在《世上最爛的人》約謙特艾爾（Joachim Trier）的新片《Sentimental Value》身上。今年唯一入圍主競賽單元的華語片《狂野時代》捧走特別獎，導演畢贛表示，「感謝我可愛的演員、劇組，也感謝默默在電影背後付出的人，感謝家人」。

巴西片《The Secret Agent》連奪最佳導演及男主角兩獎，不過韋納莫拉（Wagner Moura）未有到場領影帝，由導演基巴文當加費路（Kleber Mendonca Filho）代領。最佳女主角落在《Little Sister》法國女星娜迪亞梅利緹（Nadia Melliti）身上。比利時戴丹兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）執導新片《Young Mothers》，講述年輕單親媽媽的故事，捧走最佳劇本。《Sound of Falling》和《Sirat》兩片則瓜分評審團獎。

（即時娛樂）