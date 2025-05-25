羅啟豪喜獲粉絲買紅隧廣告谷新歌 支嚳儀感羨慕讚人氣勁 (17:52)

《中年好聲音》成員羅啟豪、支嚳儀今天（25日）出席《愛心慈善大派對》演出，分別帶來自製曲奇餅、設計咖啡杯和香薰義賣，吸引大批粉絲到場支持。

已為人母的支嚳儀覺得培育孩子做慈善、建立責任感很重要，今次由製造曲奇至開檔義賣，5歲兒子Joji都有參與，提到日前首次以母子檔姿態，擔任家教講座嘉賓，增進母子間感情，她說：「Joji面對很多人說話，表現淡定，事後他說心情緊張，準備了4句台詞都忘記，只能簡單介紹自己，也明白我的藝人工作，面對很多挑戰，我很開心能帶給他動力，希望幫到他提高心理質素，9月面試小學會有好發揮。」

支嚳儀在講座上分享教小孩做功課要有耐性，不可以常常責罵，回家後被兒子質疑：「我教Joji朗誦一篇文章，但『弄髒』這個字，讀了200次他還是忘記，我的眼神和聲音就開始銳利，他即反問我為什麼講完說話不算數，我跟他慢慢講道理，他就明白兼認錯，我覺得兒子也培訓我的耐性。」

羅啟豪指自己算情商高，但都有限度，他目前單身，煩惱較少，當歌手後獲粉絲們 「豪殼」寵愛，他說：「好多謝我的歌迷會『豪吧』，在紅隧位賣廣告，幫我力谷新歌宣傳。」他又預告為外購劇《清明上河圖密碼》推出劇集歌《有天做證》，心情興奮：「擁有第2首劇集歌，終於等到獨唱機會，因為對上一首劇歌，是跟李佳合唱。」

支嚳儀笑指羨慕羅啟豪人氣強勁，獲大批歌迷支持，幸有兒子安慰：「Joji之前留意到羅啟豪的紅隧廣告，大讚他很紅，更好奇問我有沒有感到羨慕？真是童言無忌，我又教他學習表達愛，他立即說長大後，幫我買個紅隧廣告。」

（即時娛樂）