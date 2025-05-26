吳若希親揭跟麥美恩曾絕交原因 稱溝通上出現誤會 (11:59)

吳若希跟麥美恩在樂易玲見證下成功破冰，Jinny昨晚親揭2人之前不和之謎。（鍾一虹攝/Ig圖片）

薛家燕昨晚（25日）邀請吳若希（Jinny）、莊錠欣、黃夏蕙、周吉佩、羅啟豪、鍾柔美、張馳豪，到尖沙咀出席《香港•家燕・星光盛宴》，與電台節目《開心大派對》聽眾及粉絲聯歡，更定下漢服作為主題服飾，黃夏蕙與女兒和契仔悉心以皇族扮相示人。

吳若希與麥美恩的友情，最近有戲劇性發展，在短時間內由絕交變和好，更齊齊入場欣賞林峯演唱會，吳若希受訪時表示在高層樂易玲見證下，與與麥美恩破冰，覺得很感恩：「希望我們的友誼就似破冰當日一樣，可以笑住面對對方，真心為對方好，不要互相攻擊。（森美睇死你們面和心不和？）這個說法都似真，我們最盡去到面和心不和階段，若要做到面和心和，就要睇我澳門演唱會，周吉佩這位不太熟的公司同事，都主動要求睇騷，她會否來捧場，這是考驗2人友誼時候。」

談到與麥美恩不和的因由，吳若希解釋是溝通上出現誤會：「她一直無法聯絡我，就索性刪除我的聯絡號碼，後來在一個共同電話群組中提到此事，才再次重新聯絡，森美都曾經試過找不到我，刪了我的電話號碼，我到現在都不知為何這樣，可能是電話程式出問題！（絕交原因很兒嬉？）哈哈，我們的友誼就是這樣兒嬉。」

她又否認借絕交宣傳澳門演唱會，她說：「我沒想過這樣做，絕交同開演唱會無關。」陸浩明取笑她和麥美恩或因更年期影響友情，吳若希笑言未到更年期，器官仍有能力生育，不過擁有一仔一女已足夠，仔女今年也整蛋糕為她賀壽，她並無生仔計劃，她亦有勸老公做絕育手術，想杜絕對方有私生子的機會。問到老公如何為她慶祝生日？她笑說：「他和我看林峯演唱會，容忍我對住其他男人很興奮。」

（即時娛樂）