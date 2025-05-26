薛家燕認跟男友拍拖18年 無意再婚 怕公開身分會帶來不便 (12:24)

薛家燕與現任男友拍拖逾18年，男方從事飲食生意，經常香港和內地兩邊走，而她也要飛來飛去工作，雙方不能常常見面。（鍾一虹攝）

薛家燕昨晚（25日）邀請吳若希（Jinny）、莊錠欣、黃夏蕙、周吉佩、羅啟豪、鍾柔美、張馳豪，到尖沙咀出席《香港•家燕・星光盛宴》，與電台節目《開心大派對》聽眾及粉絲聯歡，更定下漢服作為主題服飾，黃夏蕙與女兒和契仔悉心以皇族扮相示人。

一身金紅「登基」造型出現的薛家燕表示，活動上除表演歌舞，又會擔任漢服Catwalk比賽評判，很開心每年都能與粉絲聚會，難得「七公主」成員沈芝華從美國回港，便請對方敘舊。

家燕姐早前在陳志雲節目中吐露感情事，昨晚有否邀圈外男友參加？她笑說：「可能來了。（介紹給大家認識？）他怕醜，我叫他今（昨）晚有時間就來，但他說沒有古裝。」

追問之下，薛家燕終鬆口稱與現任男友拍拖逾18年，男方從事飲食生意，經常香港和內地兩邊走，而她也要飛來飛去工作，雙方不能常常見面，又笑言早前被陳志雲游說，才於節目中披露少許感情事，她甜絲絲說：「我到這個年紀仍然Sweet，開心事可以分享，仔女都叫我不要工作太辛苦，要抽時間旅行，多珍惜自己時間，他們都說得對，他（指男友）現在直接打電話給我大女度期，約我去旅行，6月會去內地旅行，因為我要幫無綫拍節目。（男友有否看過節目內容？）陳志雲節錄那段片給我，叫我傳給他看，他看完後開心到睡不著。」

薛家燕一直沒有公開男友真身，她否認怕粉絲呷醋，而是雙方都覺得公開身分，會帶來不便，失去私人空間：「以前我們去日本、韓國旅行都被人撞到，一見到有人舉起相機，大家一齊彈開，都試過被人影過，但大家不知道是他。」

家燕姐直言沒想過再婚，指自己已75歲，結婚會笑死人：「沒必要結婚，不如2個人去旅行就算，結婚又不會請飲，都不知應該請誰，請親友食飯都要食1年，（帶男友跟七公主見面？）會的。」

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（即時娛樂）