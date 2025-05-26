呂爵安曾被嫌唔夠靚仔 不介意做MIRROR配襯 花姐懷念快樂Edan (12:50)

ViuTV節目《呂濤米Lo 花Son Show》將於星期一至四（5月26至29日）晚上10時30分播放。每個成功的男人背後都有一個默默支持的女人，MIRROR背後的女人就是黃慧君（花姐）。花姐由《全民造星》的監製到現在成為他們的經理人，一同走過高山低谷。只有她才能打開MIRROR的心扉，與「妹豬組」成員展開深情對話。

今晚（26日）播出的一集，「花登」呂爵安（Edan）跟花姐深情對話。花姐坦言Edan是唯一一個，沒有私底下單獨見面的成員，Edan聞言驚訝其他成員會和花姐單獨食飯。

花姐指當初揀選「妹豬組」成員時，目標是想營造「漫撕男」小組，笑言並沒有考慮過Edan：「本身係想好似《流星花園》咁4個靚仔，點會諗到佢？點知神推鬼㧬就畀咗佢入咗嚟，覺得呢組都仲係有啲缺陷。」被指不夠靚仔的Edan笑指自己是缺陷美，反擊大呼：「換過個囉，有乜所謂？」又指已獲Super Junior成員始源認證靚仔，令花姐哭笑不得。

提及當初花姐成立MIRROR，曾直言簽Edan是做團體「配襯」時，他毫不介意並爽快答應：「當初就係想入行，𠵱家有個機會嘅話，點解唔把握？可以做到12個入面其中一個都偷笑喇，仲怨啲咩呀？」

Edan指花姐近年少找自己分享心事，忍不住眼濕濕哽咽：「以前花姐唔開心嗰陣，都會搵我，但係近年少咗，就會諗會唔會係我帶咗好多麻煩畀佢，以往我都唔使佢擔心，但不知不覺間，都有加重咗佢嘅負擔。」花姐坦言Edan善良和容易心軟性格，擔心他會容易被人欺騙。

花姐十分想念剛出道的Edan：「以前嘅你係好勇敢、開心嘅男仔，𠵱家係無咗當初嘅快樂，我心面仍然掛住會反白眼嘅Edan，希望未來相處日子，都會見到嗰個Edan。」Edan聞言隨即打破感動時刻：「我都好掛住初出道好瘦嘅花姐，希望未來日子，仍然可以見到好瘦嘅花姐。」

（即時娛樂）