黃博「曾志偉聲」變女版獎門人 李金凱「肥媽」上身勁玩得 (14:29)

劉洋、占士丁丁及王鄭浚仁獻唱升key 版《You Raise Me Up》，3人以演戲劇形式獻唱，分別以肢體動作及歌聲表達「Raise me up」主題。（無綫提供圖片）

《中年好聲音3紅白大戰》昨晚（25日）播出上半場。節目中，20名「中3生」分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」，爭奪紅白大戰冠軍殊榮！

經過4個回合比拼，白組和紅組暫時以2：2成績打成平手；紅組在節目初段氣勢如虹，連續一面倒勝出頭兩個回合，令白組承受壓力，當中以隊長譚輝智最為「當災」，遭主持車婉婉連環狂窒：「你返去檢討吓啦譚輝智」、「佢輸到面都青埋」、「還剩低幾多心跳！

觀乎昨晚上半回合的賽果，不難想像比賽過程有多激烈，但最大家最意外的，《中3生》除了唱功厲害，模仿及搞笑功力亦耍家，李金凱被點名大讚「好玩得」。在「畫中有話」回合，紅隊及白隊輪流派隊員，模仿《中3》常規評判肥媽、海兒、張佳添、周國豐，內容爆笑，肥媽被封為「經常黑面嘅評審」、周國豐被窒經常「戴帽的男人」以及畀分太手緊外，經常投入至忘我境界的海兒，被紅隊隊長支嚳儀（支支）模仿其經典撒嬌口頭禪：「吔，好衰㗎！」令海兒也忍不住大笑。

該回合難度高的地方，是負責模仿評判的「中3生」，只能靠聲線及被AI名畫遮住嘴仔去模仿，黃博及李金凱照樣搶灘成功。李金凱以肥媽Tone、震音唱出其經典名曲《嘥氣》，令肥媽大為驚艷：「估唔到金凱咁好玩！」另一位評判谷婭溦也大讚：「我覺得你真的做得很好，神情和嘴巴都能把肥媽《嘥氣》氣勢弄出來。」

負責模仿總經理曾志偉的黃博，全程以志偉招牌聲線，獻唱許冠傑名曲《最緊要好玩》，感覺猶如曾志偉本人親臨現場，獲封「女版獎門人」。車婉婉笑指黃博「沙煲咁大個膽」之餘，更笑指她「醜化」獎門人：「你搞到我哋獎門人成個大妗姐咁，唔知你點同佢交代！」周國豐佩服得五體投地：「我戥黃博擔心，你雖然貴為冠軍，但係你竟然敢玩！不過你個嘴拼埋獎門人嗰度，真係perfect match！」4位評判之中，以海兒與名畫「戴珍珠耳環的少女」最為完美融合。

白組除了模仿能力高，競賽表演亦有心思。劉洋、占士丁丁及王鄭浚仁在「剛柔對戰」中，獻唱升key 版《You Raise Me Up》，3人以演戲劇形式獻唱，分別以肢體動作及歌聲表達「Raise me up」主題。

先由劉洋化身指揮家，指揮占士丁丁及王鄭浚仁做出MJ經典動作—45度身體傾斜，展現出默契，亦展現丁丁及王鄭腰力及肌耐力。當大家以為體形龐大劉洋只負責指揮時，「劇情」出現反轉，體重超過230磅的劉洋，最後做出「45度傾斜」姿勢，獲得如雷掌聲。劉洋獻唱完畢後笑言「腰部不適」，車婉婉笑說：「你條腰喺邊度？」劉洋不甘示弱謂：「我是有腹肌的！只是六塊變成一塊大。」

這個表演娛樂性豐富兼技驚四座，但因為太精彩，令評判無心聽歌，飲恨輸給紅隊。谷婭溦說：「表演好有娛樂性，令我忽略咗你哋唱乜。」周國豐：「睇到懷疑人生，我以為睇緊身體檢查。」海兒則說：「你哋有升Key，好可惜冇人聽你哋唱歌。」

（即時娛樂）