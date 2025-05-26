林峯跟Tim@Dear Jane曾結劇緣 華納舞王MC即興跳椅子舞 (14:56)

林峯一連7晚《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》，前晚（24日）第3場、昨晚（25日）第4場分別邀來華納的Dear Jane、MC張天賦擔任嘉賓。

前晚第3場，林峯唱出由Dear Jane結他手Howie作曲的《樓下有人》，此時Dear Jane四子升上舞台中央，造就主音黃天翱（Tim）與阿峯驚喜合唱，林峯表示彼此同屬華納唱片旗下，但緣分不止於此，屏幕出現林峯昔日拍攝無綫劇集《天涯俠醫》劇照，原來林峯早在2004年，他已跟Tim結緣，2人於21年前曾合演《天涯俠醫》，劇中Tim演阿峯好友，可惜當時他零對白，之後更交代他已「領便當」，林峯望完阿Tim當年樣貌即不禁問：「你點解愈嚟愈後生嘅呢？」又笑說：「我角色同你係Friend，但你點解唔搵我做主診醫生？所以咪走咗囉。」其後，Dear Jane演繹《你流淚所以我流淚》，現場掌聲如雷。

昨天第4場，林峯下午已到紅館綵排，《九龍城寨之圍城》拍檔任賢齊百忙之中抽空探班。昨晚嘉賓是MC張天賦，林峯與MC合唱《馴獸師之王》，全場瘋狂尖叫；2人合唱完，MC指大家都是射手座，他比阿峯早一個星期，林峯聞言說：「即係你大我一個禮拜。」

2人分享第一次見面印象，其間談到「跪櫈」，林峯立即搵位入，即興向MC教跳「椅子舞」，全場起哄，工作人員即刻搬出「表演櫈」，自稱華納舞王的MC臨場獻技，觀眾對其表現亦收貨並報以掌聲，林峯建議將來要跟MC合作唱跳歌，當主角阿峯退場，MC獨唱《懷疑人生》，氣氛熱烈。

每晚完騷，紅館場外仍聚集大批歌迷守候，林峯離開前走到粉絲堆前大派福利，並為幸運fans送簽名。

（即時娛樂）