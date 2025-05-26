光明大押｜謝君豪讚Edan具創造力 娟姐情緒大爆發有驚喜 (19:32)

謝君豪在《光明大押》中飾演當舖二叔公，為已故師傅看顧遺留下來的生意，以及其一對子女的生活，3人因相處和意見不合產生衝突。（劇照）

謝君豪表示近幾年見到Edan在正劇或喜劇發展，都有個人風格和創造力。（鍾偉茵攝）

金馬影帝謝君豪（豪哥）、MIRROR的呂爵安（Edan）、練美娟（娟姐）首度㩦手拍攝ViuTV劇集《光明大押》，謝君豪兼任監製挑戰大，要克服計數和度期難度，幸劇組上下好幫手，他讚兩位後輩表現值101分，別出心裁演出細緻位，Edan做回自己夠真誠，娟姐情緒大爆發有驚喜。Edan繼電影《過時‧過節》後再跟豪哥合作，大呼「好正」，得影帝指導拍劇技巧而不用交學費，還有片酬落袋；娟姐面對同劇好戲之人，開工前壓力爆燈。

謝君豪在《光明大押》中飾演當舖二叔公，為已故師傅看顧遺留下來的生意，以及其一對子女的生活，3人因相處和意見不合產生衝突，他指今次受邀兼任監製，是個大挑戰，因為兼顧很多事情，由前期至後期花上逾1年時間，他說：「計數是我的弱項，但我都要學習。劇集題材圍繞當舖，需要做好多資料搜集，當舖是個神秘地方，今次藉拍戲認識很多當舖趣聞，但部劇人物眾多，有百幾個角色，度期上很困難，全部人拍搭頭好幫手。」

談到找Edan演主角之一，謝君豪稱跟他在《過時‧過節》演父子很愉快，再找對方合作，近幾年見到他在正劇或喜劇發展，都有個人風格和創造力，他說：「有時睇片見到Edan和娟姐演出，是我無法做到的，因為Edan做自己，我都是這樣教學生，演戲要做自己，Edan是真誠做自己，這樣是無敵，沒人學到。」

Edan多謝豪哥送高帽，重提拍《過時‧過節》是他主演的第2部電影，題材認真和沉重，多得豪哥給予意見和支持，來到該劇拍攝也見識豪哥專業、人緣好，是個100分前輩，Edan說：「很多人一叫立即來幫手，正如我都在聚會上重遇豪哥時，聽到他監製劇集，立即提出幫手。」

他覺得這次合作最有趣的地方，就是能再跟豪哥對戲，題材輕鬆，他說：「每次跟豪哥合作都是學習機會，尤其他兼任監製，可以踩過界，教導我嘗試不同演繹方式，感覺像上戲劇班，好正，他站在面前指導我，我不用交學費，兼有片酬落袋。」

Edan表示劇中演財務分析師，角色爭拗位在於要不要為名利，去做不應該做的事，與廖子妤和娟姐還有感情和溫情線，他負責帶出喜感，笑言與娟姐繼《大叔的愛》後第二度合作，相隔4年也沒隔膜，會經常互窒。

豪哥讚2人合作有火花，似金童玉女，娟姐笑言與Edan撈亂骨頭才對，豪哥續說：「我看中娟姐的喜感，找她演個性格戀愛大過天的女生，不過拍完之後，發現她演感情戲也令人驚喜，我翻看片段時都被感動，有場戲她跟我哭訴心聲，場戲攞曬分，她感情流露層次令人動容，眼淚好似開水喉似的。」

娟姐指劇組裏很多前輩，Edan、何啟華（阿Dee）、廖子妤、 柯煒林等演戲經驗多，令她開工前壓力爆燈，直至入組後，情緒即穩定下來，她說：「大家注重團體精神，會輪流開解我，作出扶持。」

Edan稱被娟姐情緒大爆發嚇到，即使持續10幾個鐘拍通宵戲，她面對情緒戲都能揮灑自如，他說：「她（娟姐）長時間戴隱形眼鏡，眼睛很乾澀，但拍感情戲能流出眼淚，我問她怎樣可做到？她說『諗番以前就有眼淚』， 那刻突然發現娟姐是個有經歷的人。」

娟姐多謝劇組獨具慧眼，肯冒險找她演這個角色，豪哥笑說：「可能劇組一早就看出你是有經歷的人。」娟姐否認現實中戀愛大過天，笑言望住豪哥像慈祥爺爺足夠催淚。

豪哥指自己也有不少發揮，演嗌交戲嗌到傷心，希望觀眾也有共鳴，最難忘有場3人動作戲，拍了幾晚通宵，由他負責拯救碌落山腳的Edan和娟姐，他說：「好辛苦，在水塘大斜坡拍攝，天氣很差，不停落雨，碌落山動作我交了替身做，救人戲分就親自上陣，我要孭起娟姐行到安全地方。」

（即時娛樂）