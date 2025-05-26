鄭秀文澳門演唱會尾場 林保怡任嘉賓 Sammi跟好友學格價 (17:37)

觀眾不肯散場仍嗌encore，Sammi再次上台，大會已收起音響器材，包括咪高峰，Sammi只好跑勻全場，向四面台觀眾揮手道別和鞠躬致謝。（大會提供）

Sammi透露會向保怡請教演戲心情，亦很欣賞保怡生活態度。（大會提供）

天后鄭秀文（Sammi）在澳門舉行8場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」圓滿結束，昨晚（25日）尾場邀來林保怡做表演嘉賓，2人合唱國語歌《演員》，原來Sammi和保怡私交甚篤，Sammi笑言跟保怡學格價做師奶。

每晚演唱會「眼淚系列」環節，現場熒光幕播出一段Sammi與林保怡的劇場作引子，昨晚2人在舞台上合體，全場歡呼。林保怡透露逾10年沒有在舞台上演唱，非常開心。Sammi說：「超過10年？大家真係好有福氣。我同保怡私底下有聯繫，會約出嚟食飯見面，我哋好啱嘴型，好好傾。」

林保怡說：「我諗係緣分！」Sammi透露會向保怡請教演戲心情，亦很欣賞保怡生活態度，她說：「佢真係好down to earth（貼地），平時湊狗仔、買餸、格價，令我真係變咗師奶，知道邊度買嘢平。」

Sammi落台換衫後，保怡在台上笑說：「大家有冇諗過我嚟做嘉賓會唱咩歌？例如『如果......』。」觀眾以為他唱《年少無知》立即起哄，他鬼馬地繼續唱「如果......太多牛奶味」，最後他演唱英文歌《Better Man》。

演唱會結束，觀眾不肯散場仍熱情嗌encore，Sammi見狀再次上台，因為大會已收起音響器材，包括咪高峰，Sammi無法唱歌，她跑勻全場，向四面台觀眾揮手道別和鞠躬致謝。慶功宴上，Sammi接受台前幕後掌聲，大合照時表現興奮，8場澳門演唱會圓滿成功。

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（即時娛樂）