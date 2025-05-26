不赦之罪｜黃秋生讚George表現 自揭穿草鞋出街搞到爛腳 (18:45)

一套以少年罪犯及寬恕為題材的電影《不赦之罪》，帶來兩代型男包括影帝黃秋生和P1X3L成員歐鎮灝（George）合作，2人接受Hoy TV主播俞詠文（Angela）訪問。

首次登上大銀幕已和黃秋生和蘇玉華做對手戲，George既驚且喜，秋生大讚George的表現：「一般由電視台啱啱出嚟嘅人，要佢扮細個，就會變得好似白癡，爭在未畀個奶嘴佢食，但係George就冇囉！」

講到早年有一套電影，秋生亦是飾演牧師，他就笑罵那部電影：「嗰套戲真係垃圾之中嘅垃圾，非常精彩地垃圾，成套戲同牧師冇關係嘅，總之係垃圾，呢部當然唔同啦！」

電影中出現不少聖經內的金句，其中一句是原諒敵人七十個七次，秋生就不能認同：「因為仇恨係好重嘅負擔，會令自己好唔舒服，成日都好似火燒心，所以就好想原諒人，但又原諒唔到，成日都好辛苦，即係例如有人無端端鬧你老竇，你會唔會原諒到佢呢？唔得呀嘛！」

George為宣傳電影，以戲中角色身分，在旺角街頭重演背十字架戲分，他還赤腳上陣，秋生哥亦自嘆不如：「乜𠵱家嘅世界要做到咁嘅咩？我唔係話你唔好呀，畀我就一定唔做啦，對你嚟講係好好經驗，當我知道佢唔着鞋，我就話咗句，香港啲街道好污糟喎，想當年我好似你咁靚仔嘅時候，懶有型着草鞋出街，點知細菌入腳，搞到爛咗好多年，爛完左腳到右腳爛，痛到係行唔到路㗎！最後點樣好番呢？我一入到去亞洲電視訓練班，就即刻好番，真㗎，亞洲電視真係好勁㗎！哈哈哈！」George笑言當日路人的表現很有鼓勵性，亦會講笑話，覺得香港人充滿幽默感。

（即時娛樂）