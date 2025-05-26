謝安琪張繼聰大仔張瞻中學畢業 Kay勁感觸 喊到視線模糊 (21:23)

謝安琪（Kay）和張繼聰婚後育有仔女張瞻（James）和張靖，眨眼大仔張瞻已中學畢業，昨天（25日）Kay和阿聰在社交平台貼出和兒子合照，Kay有感而發表示：「我和張先生坐在禮堂裏，看著身穿畢業袍的James，一步一步走進會場，眼眶一熱，視線模糊了，趁大家不為意偷偷拭一拭淚。」

Kay不禁問道：「時空真的是重疊的嗎？」她憶起當年第一次帶兒子來到這學校禮堂：「我看見第一次帶他來這學校禮堂，我拖著他暖呼呼的小手，那興奮的小短腿，一直踢着踢着，雖不甘願但也乖乖的坐在我身旁，聽着校長的介紹，我滿心期待James會在這裡學習許多新事物，結識他人生的死黨，展開他繽紛的校園生活......揉一揉眼睛那個稚嫩的攣髮小孩，今天已成了台上那挺拔自信的少年。」

Kay表示畢業典禮後晚餐時，哥哥突然對妹妹說：「我中學畢業了，以後不能陪你一起搭車上學了......」當刻妹妹眼淚立刻奪眶而出：「哭得淒涼得連她最喜歡的美味點心都吃不下了，過去這麼多年，兄妹結伴上學的日子，早已成為他們最珍惜的時光，也是我眼中每天早上最實在的幸福。」

Kay續寫道：「瞻瞻啊﹗恭喜你完成了人生這一個重要的階段，你和你成長的每一步，都是我們最珍貴的禮物。往後的日子，還有更多更多美好的事，爸爸媽媽很期待繼續陪伴你探索，和你一起欣賞生命的各種美好；同時我們也會繼續努力學習，成為讓你每次想起都感到驕傲的超有型的老爸老媽。」

（即時娛樂）