盧瀚霆化身護士見盡人生百態 碌爆友情卡邀好戲之人拍MV (11:22)

演父親的朱栢康和MV中的兒子蘇文濤同場，金像獎得主難得鬥戲，令網民動容。（大會提供）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）今年第2首派台歌《你都有今日》登場，今次邀得Howie@Dear Jane作曲、黃偉文（Wyman）填詞，Dear Jane聯同阿琛共同監製，為教主度身訂做首支Band Sound流行歌曲，展現不同面向！

Anson Lo說 ：「之前未推出過Band Sound曲風慢歌，主動向Howie邀歌，他一口答應，而且Dear Jane及阿琛也是我入行7年來，第3組合作的監製，之前的歌曲都是由Edward Chan及徐浩監製，今次的錄音方法、語氣及技巧，跟以往錄音大相逕庭，獲益良多！最感恩是第一天錄音時，Dear Jane全員來陪我，彷如大哥哥一樣陪伴在側兼指導我，相當Sweet，他們讚我有進步，可能因為近半年頻密上唱歌堂，錄音比以往更快完成。」

Anson Lo同樣感激合作無間的Wyman為自己趕工填詞，並親解創作概念，別具意義。他說：「以往都會長篇大論跟Wyman溝通想法，但今次我只說了一句，希望歌曲跟人生及時間有關，結果Wyman前輩選擇了『活在當下』為主題，意想不到地貼近自己的心境。事關我即將踏入30歲，對人生有不同的體會。」

近年Anson Lo致力令自己心靈更健康，過程中用了不同方法，包括旅行、行山、跑步、Grounding及冥想等，同時也盡量令自己有更多Me Time，今年成功做到多與家人吃飯談天，又學懂慢慢放下、無論是以往失敗經歷，那些做錯過的事，也慢慢學會放低。

雖然新歌充滿正能量，但歌名卻另有一番「味道」，Anson Lo笑說：「《你都有今日》這個歌名相當有趣，還記得Wyman第一次告訴我歌名時，也叮囑我千萬不要被嚇倒，雖然《你都有今日》好像帶點寸嘴意味，像是在諷刺別人一樣，但其實具鼓舞性，無論昨日的你有多麼辛苦及挫敗，自覺一事無成，但起碼有今日，至少你還擁有今日，仍有呼吸，依然活著，我們應該為此感恩。

因為我們仍有今日可以作出改變，甚至仍有今日，可以活出自己想要的模樣，每個人都要活在當下，不要再糾纏過往失敗或失意上，好好把握今天。」

為了呈現《你都有今日》的勵志歌詞，Anson Lo在MV中化身因母親昏迷入院，而立志當護士的男生，在醫院中見盡人生百態，細味生離與死別！MV邀來金像獎「最佳男配角」朱栢康、「最佳新演員」蘇文濤、男神柯煒林、女神Ivy@COLLAR、童童@小薯茄，分別譜出3個在病房內發生的感人故事，飾演父親的朱栢康要掌摑兒子蘇文濤，金像獎得主鬥戲連場，令網民動容。

Anson Lo表示今次碌爆友情卡，請來一眾好戲之人拍攝MV，他說：「多謝各位好戲之人肯幫忙拍MV，還記得我邀請大佬朱康演出時，他聽完歌睇完MV故事大綱，已經好鍾意，爽快答應，雖然3分多鐘的MV，很難詳細解構每一個故事，但是大家的演出，均令我感動，就算只得10秒鏡頭，也能感受到角色，在面對生離死別時的抉擇與情緒，但是無論人生有多麼挫敗，大家也要活在當下，我們起碼還有今日、還有這一刻可以珍惜眼前人！」

除了首次挑戰Band Sound曲風，「百變教主」首次大玩「制服誘惑」：「第一次穿上護士制服，花姐（黃慧君）取笑我不像男護士，反而似正在修讀護士課程的學生，可能我的樣子比實際年齡年輕，加上樸實造型，更加年輕，我小時候因為受電視劇影響，曾立志做醫生，奈何生物及化學並非我的專長，最後放棄醫生夢。

想不到入行當藝人反而可以飾演醫護人員，感覺有趣之餘，更加尊敬所有醫護人員，事關他們除了專業地完成工作外，更要處理病人情緒，連帶自己情緒也會受影響，對他們的專業及意志力深感佩服。」

（即時娛樂）