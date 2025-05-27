刑偵12｜高鈞賢演「斯文敗類」警司 演技獲讚 細節位做足 (12:46)

高鈞賢為了張滿光這個斯文敗類角色，花了不少心思，Matthew經常露出「狗眼看人低」的表情。（無綫提供圖片）

無綫劇《刑偵12》昨晚（26日）一集劇情，圍繞丁洛風（林保怡飾）及張滿光（高鈞賢飾）兩大警司的角力，無論是「斯文型警司」高鈞賢的不可一世、機心重及弄權，或是「爛仔格警司」林保怡的Mean爆反擊、絕不退讓及不屑嘴面，好戲連場。雖然高鈞賢並非首次演奸角，不過高鈞賢官仔骨骨的造型，獲網民演技進步不少：「演活咗斯文敗類神緒（髓）」。

已播出6集的《刑偵12》，高鈞賢（Matthew）為了張滿光這個斯文敗類角色，花了不少心思，Matthew經常展露「狗眼看人低」的表情，說話更經常有意無意挺起胸膛兼傲慢插袋，配以「我膊頭啲花多過晒你哋全部夾埋」這類囂張對白，入型入格。

高鈞賢透露以前演過很多警察角色，但演警司還是第一次，笑言很開心「升職」，為了加強角色反差感，除刻意說話時斯文有禮，還為角色戴金絲眼鏡：「個角色係表面好有禮貌，但個人好有計謀，同埋劇組設計咗我成Team嘅人都係著西裝，呢樣都幾特別。自己第一次睇劇本，都覺得個角色幾乞人憎，但佢係幾好嘅警司嚟，做嘅嘢都係為警隊，只係份人有啲機心同過分上進。」

Matthew又謂由於劇中與林保怡是同級，有不少對手戲，故開工前做了不少功課迎接新挑戰：「呢套戲好多審問場口，個氣場唔想相比起保怡哥同振朗時有太大落差。」

（即時娛樂）