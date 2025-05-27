蕭正楠做燒味師傅 獲封屈機型顧家男 盼拍《12道蕭味》 (15:39)

有一位叔叔走過去表示認識蕭媽媽，更向阿蕭手機上的蕭媽媽年輕時靚女照片作證，令原本專注工作的阿蕭突然亢奮。（無綫提供圖片）

無綫綜藝節目《一日打工限定》今晚（27日）播出第7集，試做一日燒味師傅的蕭正楠（阿蕭），自揭高峰期時，試過一星期吃了14餐燒味，一句道盡演員趕戲時辛酸。阿蕭在節目中在燒味師傅發哥指導下，學習整叉燒、鵝、鴨及斬料等；雖然每項都只是基本功，但不但步驟繁複、極需要技巧之餘亦是力的考驗，當中涉及不少搬運工作，望落很簡單的將叉燒醃勻工作，也是考驗體力及耐力，因為需時長、叉燒份量亦很多很重。

圈中愛妻號的阿蕭，常公開提及自己是家中「主廚」，在學師過程中，阿蕭不負眾望大曬廚藝及刀功！阿蕭除了輕鬆將一大塊燒肉「完美切開」，在學斬燒鵝時，也一學即曉，手起刀落有姿勢，整個斬鵝過程，沒有出現碎骨，怎樣看也不像新手，難怪獲師傅給予95分。發哥亦忍不住八卦：「你成日喺屋企煮飯食嘅咩？你揸把刀揸得咁穩陣。」

阿蕭聞言即大晒愛妻一面：「咁我都有專人（意指黃翠如）train我喺屋企。」阿蕭除在學醃叉燒時，謹記調味成分方便回家「還原」煮給老婆吃，還一早預訂親手製作的「有米豬」回家慰妻：「隻豬係我出門口之前，有人嗌咗外賣㗎，嗌外賣嗰個人就係蕭太啦！」

除了刀功，阿蕭幫乳豬起骨、起油、用滾水淥熟乳豬、剪骨，甚至將釀滿米的乳豬仔縫合，均做得頭頭是道，動作迅速外、還靈活地手口並用，連針黹功力都厲害，被封「屈機型顧家男」！發哥見阿蕭天資高，笑說：「聽日留低電話畀我，你過時過節嚟幫手！」阿蕭笑言乘機掙奶粉錢：「掙多份糧好呀，可以多啲奶粉錢。」對於自己「另類才華」獲賞識，阿蕭笑言要開拍《12道蕭味》。

蕭正楠學做燒味師傅當日，發生了有趣小插曲，阿蕭走出廚房轉移到樓面賣燒味飯時，突然有一位叔叔走過去表示認識蕭媽媽，更向阿蕭手機上的蕭媽媽年輕時靚女照片作證，令原本專注工作的阿蕭突然亢奮，驚訝問道：「點解你識我阿媽㗎？你係我阿媽以前男朋友？好彩你冇追我阿媽，如果唔係你就係我阿爸嚟！」其間阿蕭遇到不少熱情街坊，眾人大讚「阿蕭燒味」快靚正，更有人關心阿蕭升呢Daddy後近况，相當有愛。

（即時娛樂）