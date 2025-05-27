吳業坤被「坤蟲」追問新歌計劃 預告自肥以空手道為靈感 (16:31)

坤哥預告推出的第2首派台作品，將是「自肥」之作，以空手道與追夢歷程為主題。（大會提供）

吳業坤（坤哥）早前以香港空手道代表隊成員身分，出戰在烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽。首次參賽的坤哥坦言收穫豐碩，除持續活躍於樂壇與影視圈外，他更期望能進一步拓展運動員身份。同時，他預告將推出今年第2首派台主打歌，並透露作品將融入他熱愛的空手道元素。

近月頻頻因空手道相關消息見報的坤哥，透露樂迷「坤蟲」不斷追問新歌及巡演計劃。他預告即將推出的第2首派台作品，將是「自肥」之作，以空手道與追夢歷程為主題：「在35歲這年，我送給自己2份生日禮物——考取黑帶資格與入選港隊集訓。希望透過音樂創作，用這份熱誠記錄另一份熱愛。」

入選香港空手道初級代表隊的坤哥，首度披上港隊戰袍參與國際大賽，出戰男子組手84公斤以上級及男子團體組手項目。坤哥分享道：「非常珍惜這次參賽機會，完成2項賽事後感覺好爽。雖然自己未擁有水平打這個亞洲、世界級別賽事，但讓我早點見識到大家的勁，會激發自己進步，就算我輸，但好痛快，好釋懷！我可以捱到3分鐘，可以打多場，再打隊際，我能力是可以去到。」

坤哥覺得無論親身上陣或觀摩其他選手對決，從專業兼實力強勁的運動員身上獲益良多。他表示未來若有機會再戰，將預留更充足時間訓練與調整，務求與隊友攜手創下佳績。

坤哥坦言今次旅程別具意義：「不僅是初次造訪烏茲別克，更能現場見證劉慕裳實現亞洲賽三連冠歷史時刻。」他呼籲大家能多關注香港各項運動發展，這次隨隊出征，親身感受到運動員們專業態度與熱血精神。

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（即時娛樂）