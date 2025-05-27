夏韶聲8月紅館開騷 雙眼曾做白內障手術 預告舉行巡唱 (16:18)

夏韶聲（Danny Summer）今天（27日）出席《LAST SUMMER CONCERT》發布會，宣布8月2、3日假紅館舉行2場演唱會，Danny帶來珍貴結他助陣，結他由其日藉結他師傅竹田和夫所送，還有師公美國音樂人B.B. King的簽名，全球只得一支。活動上除有陳淑蘭擔任司儀，好友鄭子誠也到場支持。

戴上墨鏡的Danny自言不是囂張，而是為保護眼睛，透露1個月前雙眼接受白內障手術，他說：「現在右眼視力恢復清晰，左眼仍然有點模糊，不過沒問題，站台舞台上演出，本身都看不清觀眾，相信開騷時對眼應沒問題。」

他表示今次是第4度踏上紅館舞台，而紅磡區對他有重大意義，他說：「我2000年第一次在紅館開個唱，我在紅磡出世和成長，看着紅館興建，我好想帶父母看我紅館演唱會，不過未開騷，他們已經過身。」

談到演唱會以「LAST」為主題，是否他的告別騷？他說：「少少告別啦，不過我會舉行巡迴，會去內地、美加等地方，好多人聽過我的音樂，未見過我真身，我未正式開過美加演唱會，希望今次帶我的音樂去更多地方，我不只有經典歌《空櫈》，《結他低泣時》，還有出過新歌，如果巡唱傾得成，相信要花2年去做，我體力沒問題，可以應付到。」

他笑言個唱門票未公開發售前，已有歌迷追問加場事宜，但會否加場要視乎反應。至於個唱會否邀請嘉賓？他稱會嘗試請圈中朋友，但知道很多藝人朋友都忙於開騷，難以夾期，好友古天樂也忙於拍戲：「住外地的家姐、大女、孫仔孫女沒有假期，孫仔孫女知道不能來捧場都流淚，期待做美加巡迴時可以欣賞，不過我的二女會到紅館支持我。」

（即時娛樂）