奇情谷｜甜美少女為結婚瘋狂出軌 火火調戲葉靖儀 GM被爆唔識𧨾女仔 (16:15)

TVB Plus節目《奇情谷》昨晚（26日）主題「出軌成性」，「奇情嘉賓」為「出賣朋友系列」的珊珊，她大爆「老Best」Amy瘋狂出軌，一腳踏三船包括︰小鮮肉、已婚醫生及中年大叔。珊珊表示跟Amy廿歲時認識，對方出身傳統家庭，一直以結婚為前提。她形容Amy身形高瘦外表甜美，當時已有一名年齡相差30年的同居男朋友，感情穩定。珊珊透露男方一直不肯結婚，2人開始懷疑對方瞞婚，珊珊說︰「開頭想攞男方『寡佬紙』唔得，最後拎佢八字師傅睇，睇完師傅話呢個男人，廿幾歲時已經有正姻緣出現咗。」

Amy因迫婚不成而產生出軌念頭，首位對象是在酒吧認識，只有21歲仍就讀大學的小鮮肉。珊珊形容對方很懂女人心理︰「小鮮肉知道Amy想結婚，就𧨾佢話一畢業就同佢結婚生仔，搞到Amy好開心。」這位小鮮肉不單隨傳隨到，又會拍照報告行蹤。但好景不常拍了拖2年，有趟小鮮肉自稱身在土瓜灣，但照片顯示在旺角。2人覺得有輘輷，到了旺角一間Amy幫襯過的時鐘酒店樓下等，見到小鮮肉拖住一名少女落樓，珊珊以為2人會分手，卻發現他們藕斷絲連。

當時Amy仍維持跟正印男友及小鮮肉三角關係，同時再物色出軌對象。珊珊透露Amy很快就認識了一名40多歲醫生，對方跟太太搞離婚。滿以為結婚有望，卻不知對方自爆有另一位SP（性伴侶），情况非常複雜，珊珊無奈說︰「醫生知道Amy有位中年男朋友，佢佔有慾強都唔想Amy同對方繼續落去，但又冇話會娶Amy，只係話自己要冷靜下。」珊珊表示老Best白白浪費了黃金十年，希望谷主們吳若希﹑火火和曾展（GM）可提供意見。

今集兩位男谷主特別搶鏡，先是火火不停「調戲」葉靖儀（Michelle）。當嘉賓提到朋友跟男友年齡相差30年時，GM反問2人是否Sugar Daddy關係，火火即糾正說︰「咩啫，Michelle都未咁樣話我（年紀大），都唔知溝通得幾好。」當GM表示質疑時，火火鬧着玩調戲Michelle︰「有咩正唔正常啫？工作關係囉﹗」隨即用手指Michelle跟自己，嚇到GM出口制止。

接着輪到GM「中槍」，他先被嘉賓形容外形跟「小鮮肉」相似︰「小鮮肉都Ok醒目樣，幾靚仔有啲似GM，𧨾女仔好叻。」火火跟吳若希異口同聲說︰「咁唔似GM喇，佢唔識𧨾女仔。」無從辯駁的GM，只好搖頭苦笑。

（即時娛樂）