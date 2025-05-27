胡子彤無懼犯錯及後悔 盡情做自己 林愷鈴分享獨門激勵法 (17:45)

英皇歌手黃明德及黎展峯聯同羅亮添，到訪另一校園時，亦到台下與學生近距離互動。（大會提供）

第二季《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》在過去2個多月，邀請多位歌手及香港運動員接力走訪全港13間中學，近距離與同學們分享「自我推動術」。胡子彤早前與林愷鈴、張蔓莎及CY陳宗澤，一同現身五育中學，而黃明德、黎展峯與三鐵混合接力香港代表羅亮添，到訪基督書院，眾人以音樂與經驗之談，與學生交流，提供他們個人成長心法。

胡子彤獻唱歌曲《兄弟打》，引起熱烈歡呼，有多個身分的子彤，總是活力充沛而且感染力十足，於台下與學生互動時，有同學主動索取簽名。胡子彤坦言即使要犧牲睡眠時間，也要成就自己熱愛的事：「演員、棒球甚至我教嗰班學生，都係因為我好鍾意佢哋、好鍾意呢樣嘢，我唔介意犧牲瞓少啲去做，我相信你哋都一定搵到！」

這份熱血，是他在棒球場上經歷了21個年頭的體會。胡子彤說：「儘管後悔又好﹑犯錯都好，一定會有成長。喺球場上無拘無束做自己，唔需要擔心外界點樣望你、講你，嗰個時間係我最舒服。」

林愷鈴與張蔓莎當日分別唱出《好奇》及《In Love In The Morning》。曾於國際文憑大學預科課程，獲得41分優異成績（滿分為45），同時擁有六級鋼琴、八級聲樂資格，並涉獵中、小提琴、非洲鼓、劍擊、騎馬等多種活動的林愷鈴，絕對是學霸代表！

她分享的獨門激勵法時說：「我學習嘅習慣係，睇吓人哋點樣學嘢，喺人哋嘅模式入面，搵屬於自己嘅模式。學術方面，我唔會逐句抄，但係會記住每個步驟係做緊咩。」張蔓莎提醒同學溫習的同時，亦要讓自己放鬆減壓：「畀多啲時間同自己相處，睇YouTube、人哋表演嘅片，或者播住啲音樂，享受Me time。」

同場還有CY陳宗澤，曾經不勝壓力暴肥20磅的他，直指人生路上必然有很多抉擇與猶豫：「會諗自己得唔得，但係最後一定係你嘅心態！」他明白要打從心底說服自己，不是容易的事，CY陳宗澤的辦法是自我洗腦：「你要同自己講『你一定得！你一定得！你一定得！』洗到自己盲目，盲目到你相信自己一定得。」

英皇歌手黃明德及黎展峯聯同羅亮添到訪另一校園時，亦到台下與學生近距離互動，拍照、握手，為繁重的求學生涯帶來輕鬆時刻。現年21歲的黃明德，笑言以「唔係咁好嘅習慣」鞭策自己：「要令自己自律，我會同人比較，因為你會想追上去，你愈想追上去就會愈鞭策自己！」反觀27歲的黎展峯，認為既然滿足不到所有人，最重要還是去做自己滿足與喜歡的事。

（即時娛樂）