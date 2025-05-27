盧瀚霆即場卸妝 素顏傾心事 曾擔心「妹豬組」加劇粉絲紛爭 釋懷看待批評 (17:56)

ViuTV節目《呂濤米Lo 花Son Show》今晚（27日）播出一集，盧瀚霆（Anson Lo，教主）和經理人花姐（黃慧君）分享心底話。

面對妝容的批評，Anson Lo罕有地即席卸妝，以素顏示人。他指「妹豬組」的成員組合「無創意」，表示想加入Band小組，挑戰彈結他和打鼓。Anson Lo表示《Strawberry Love》反應未如預期，更為Fans之間帶來紛爭：「嗰時我哋都有傾過，到底呢個組合會唔會繼續呢？會唔會好多事情都徒勞無功？」

教主坦言曾擔心Fans之間爭執，會影響成員對自己看法，而選擇封閉自己：「不如唔好同大家接觸，工作同私底下都係自己一個，咁咪唔會出現唔想見到邊個同邊個玩，咁就係咪可以一了百了呢？」花姐知道他與隊員相處融洽，但為了舒緩Fans鬥爭而選擇在公開場合故意避開，感到很心痛。

面對Haters看法，Anson Lo指慢慢學習釋懷，不再容易受到周遭的人和事影響。他笑言現在有幸得獎時，會大方接受：「記得第一次攞CHILL CLUB年度男歌手金獎，我係好驚。攞到個下覺得『死喇﹗我係咪唔值得』、大家會點諗呀、今晚之後就一定會係咁係到鬧我呀、定係我唔攞好啲呀？𠵱家家攞獎會自信啲。

既然有呢個機會拎到獎，就大方去講自己想講嘅嘢，無論我大唔大方講，唔鍾意嘅人都係會鬧，咁點解唔做自己喜歡嘅嘢呢？而我又無傷害任何人。」

被問到看待極端Fans惡意貶低成員想法時，Anson Lo慨嘆指「可以唔愛，但唔可以傷害」，坦言理解未必會喜歡每個成員：「如果你鍾意MIRROR 12個人，咁就梗係最好喇，亦都係我哋最想睇到嘅畫面，但如果唔係嘅話，完全無問題，如果你想某個人好，咪專注喺某個人身上，我覺得會減少好多紛爭。」

（即時娛樂）