刑偵12｜林保怡疑有人格解離 陳法蓉陳自瑤屬虛構人物？ (16:07)

林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉主演的TVB劇集《刑偵12》播出了個多星期，引發不少網民討論， 包括劇名中的「12」是代表個案數目、劇中人格數目，還是劇中有12個角色有人格解離；亦有網民爭論劇中演員誰是人格、誰是真人、誰只是憑空想像出來、及有多少個角色有人格解離等。

昨晚（28日）一集播出後，網民的「人格爭論」再升溫，懷疑丁洛風（林保怡飾）與其母親（謝雪心飾）均患有人格解離症，原因包括丁洛風26年前因被虐打入院而認識了白仲豪（陳少邦飾）及夏軻（姚宏遠飾）、丁媽媽（謝雪心飾）聽到丁洛風家姐丁少芸（陳法蓉飾）的名字時表情茫然陌生，以及丁媽媽否認當年放火一事與自己有關，一再強調是另有其人。另外，有眼利網民亦發現丁洛風昨晚一集在街上偶遇丁少芸、仲豪及夏軻，並誠邀他們回家吃飯後，3人卻未按照常理跟他一同入屋，反而是一早安坐家中等候，十分詭異。

丁媽媽聽到丁少芸名字時感陌生，加上丁少芸每次見丁洛風時，現場近乎無人，令網民懷疑丁少芸其實早已死亡或不存在。不過，由於不少戲分均顯示丁洛風有透過手機與丁少芸聯絡，故亦有網民認為丁少芸是真實存在人物。陳自瑤飾演的賢母何妙雪，除大部分時間出現都有女神光，亦次次都遇上鄰居丁洛風，令網民覺得她只是丁洛風幻想出來的假象；不過由於何妙雪之前因險被前夫強姦而鬧上警局，故有一批網民確信她是真實存在！至於飾演心理醫生楊芷菲的傅嘉莉，則被懷疑本身亦是人格解離患症。

《刑偵12》監製巢志豪表示由第1集開始已鋪排不少細節及伏線，相信觀眾看到後期真相大白時會恍然大悟，亦會翻看之前集數找暗藏的信息及彩蛋。他說：「知道成件事嘅真相之後，再去翻睇之前嘅集數，可能又會再發現更多新一輪嘅線索，因為近乎每集都有隱藏信息及彩蛋。」

（即時娛樂）