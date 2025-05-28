李駿傑曾與花姐冷戰互相憎恨 姜濤擔心2人關係惡化 (16:29)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）將在今晚（28日）播出的新一集ViuTV節目《呂濤米Lo 花Son Show》與經理人黃慧君（花姐）暢談心底話。Jeremy指知道被選中入「妹豬組」時感到壓力，曾直言自己「死硬」。面對3位被外界稱為「上弦」的成員，曾擔心自己未能為團隊貢獻︰「再加埋所謂上、下弦嘅標籤，就畀咗一個好大嘅框架自己。紅唔紅或者有冇人氣唔係自己控制到，所以專注做番好自己就夠。」

Jeremy透露曾與花姐因誤會互相憎恨而冷戰，姜濤亦十分擔心他們關係會惡化。Jeremy說︰「嗰段時間有好多誤會，憎你唔係因為我冇得出Solo，唔知點解突然之間你對我好有惡意。中間發生咗啲誤會，我有解釋過唔係我做，但係你唔聽我解釋。未出Solo前係我人生最黑暗時期，好多煩惱充斥住我嘅生活。嗰陣時成日喊，都唔知未來要點算，經理人又唔鍾意我，MIRROR又唔知會點喇。」花姐笑言破冰的過程就好像「追男仔」一樣，Jeremy透露在飛機上與花姐解開心結。他坦言經歷此事之後，明白到心態可以改變事情的好壞和隨遇而安。

提及最擔心對方的一件事，花姐指最怕Jeremy會孤獨，不停催他談戀愛，更直言要幫忙物色對象，令Jeremy哭笑不得。Jeremy公開擇偶條件，只需要對方笑得靚和專一。他坦言單身的原因都因為備受韓國偶像文化影響：「拍拖其實對於一個偶像嚟講係一個好大嘅風險，因為好多粉絲都係對你有遐想。同時間，又真係冇對象出現過，咁就啱啱好，唔使煩。」花姐坦言自己最大的心願就是Jeremy可以找到另一半。最後，兩人公開招親，呼籲有意認識Jeremy的朋友可以直接聯絡他本人或花姐。

（即時娛樂）