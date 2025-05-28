林峯演唱會｜張敬軒帶病撐場送貼身禮物 佘詩曼報天氣短片惹投訴 (17:32)

阿峯這次開騷請來「Man姐」佘詩曼變身主播報道「林峯襲港」，並於大屏幕上播出一系列風暴消息，有市民卻信以為真，並向紅館方面投訴，指片段模仿天文台及新聞報道，有發放假消息之嫌。（大會提供）

林峯昨晚（27日）舉行第6場紅館演唱會，獲不少圈中好友捧場，包括伍允龍和剛公開戀情的女友李蔓瑩（Renee）、女團VIVA、陳柏宇、林奕匡、何超雲等。張敬軒驚喜登場，與阿峯合唱《馴獸師之王》。林峯表示大家應該不清楚他與軒仔的熟絡程度，軒仔說︰「我同阿峯第一個交集，就係佢係我前輩。」現場觀眾大笑，軒仔對阿峯說︰「我應該係少數... 講唔講得㗎？半夜上過你屋企嘅人。」

阿峯和軒仔曾是同公司藝人，軒仔笑指阿峯當年已喜歡玩櫈，阿峯解釋只是鍾情家俬。軒仔又表示近日睇完阿峯演唱會的報道後心有餘悸：「我以前上你屋企坐過你啲櫈，你喺啲櫈度做過啲乜？」阿峯直認家中的櫈的確比梳化多。搞笑一輪後，自認後輩的軒仔突然送禮，先送上「林峯嘅腰封」，之後更拿出為阿峯特別調製的「軒公活絡油」。林峯立即向軒仔贈送一支「飛鷹」回禮，原來軒仔病了幾天仍堅持到場撐阿峯。

阿峯這次開騷請來「Man姐」佘詩曼變身主播報道「林峯襲港」，並於大屏幕上播出一系列風暴消息。凌文龍則化身天文台主任，朱鑑然則街訪「市民」吳林峰、余香凝、胡子彤、張文傑、吳卓羲、伍允龍、周秀娜、古天樂。近日，有市民卻信以為真，並向紅館方面投訴，指片段模仿天文台及新聞報道，有發放假消息之嫌。據了解，林峯演唱會舉行前，該片段已通過了電影、報刊及物品管理辦事處的審批。

（即時娛樂）