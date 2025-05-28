成龍新片《功夫夢：傳奇少年》美國首映 (18:25)

成龍（左起）和王璞存主演的《功夫夢：傳奇少年》在紐約舉行首映禮，MC Jin亦有捧場。（法新社）

賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）主演1980年代經典功夫片《龍威小子》，一連3集累收超過2.3億美元（約18億港元）；2010年成龍與奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）的兒子積頓史密夫（Jaden Smith）重拍《龍威小子》，改名《功夫夢》更賣座，全球票房逾3.59億美元（約28億港元）。成龍與賴夫馬奇奧合演最新一集《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid: Legends），講述兩名功夫大師聯手訓練《西遊ABC》男星王璞存（Ben Wang）成為空手道冠軍，將於下月5日在港上映，美國則於周五（30日）開畫。昨日在紐約舉行首映禮，成龍、賴夫馬奇奧、王璞存、溫明娜、祖沙積遜（Joshua Jackson）、MC Jin（歐陽靖）及導演莊拿芬安威士杜（Jonathan Entwistle）現身。

《功夫夢：傳奇少年》講述功夫神童李風（王璞存飾）隨母親從北京搬到紐約，本以為可安靜地適應新生活，但他為了朋友挺身而出，一場意想不到的空手道比賽將他推向了命運的十字路口；然而，單憑自身的功夫技巧還遠遠不夠，於是他的師父韓先生（成龍飾），請來Daniel LaRusso（賴夫馬奇奧飾）助陣。

（即時娛樂）