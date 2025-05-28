吳雨霏有計劃復出 獲唱片公司招手 稱Cookies難齊腳開騷 (19:06)

吳雨霏（Kary）、連詩雅（Shiga）、張馳豪和馬天佑，今天（28日）到金鐘出席珠寶首飾品牌活動。Kary日前在鄭秀文（Sammi）澳門演唱會擔任表演嘉賓，被Sammi催促復出，Kary承認最近每天都有人問她何時復出，但她的3名子女還小，分別6歲、5歲和2歲，要花很多時間照顧，復出大前提要配合到她，她說：「我喜歡湊仔，凡事親力親為，但又不想失去自己，在不同聲音叫我復出下，我都有去想和有計劃。」

Kary透露近年有不同單位接觸她，但要看合作模式，是否適合自己，亦有唱片公司接洽中，條件是要自由度高，始終現在有家庭，跟以前單身可以搏殺不同。Kary又指想過以獨立歌手身分出歌，但要自己處理和安排很多事情，怕辛苦。問老公是否支持她復出？她說：「我開心和兼顧到就得。」

Kary坦言仍享受在舞台上唱歌感覺，表示擔任Sammi表演嘉賓，若不是失聲，會更完美。對於她和楊愛瑾（Miki）以Cookies身分，在鄧麗欣（Stephy）演唱會上合體，是否代表她們已破冰？Kary說：「我們台前台後都有傾偈，私底下沒一齊吃飯，但見到會打招呼和傾偈。（誰先打招呼？）誰先打招呼無所謂，個騷（Stephy演唱會）好有意義，難得7個Cookies成員齊集。（Cookies會否舉行周年演唱會？）好難，今次Stephy可以集齊7人已好勁，對大家是很好回憶。」

說到Stephy圈外男友也有現身捧場，她指已見過對方幾次，說：「他們幾好，幾襯，我經常問Stephy幾時結婚，但她都不理我，她有自己想法，現在不再追問。（Stephy男友被指似「翻版Rain」？）不似，但高大。」

（即時娛樂）