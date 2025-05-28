林芊妤宣布再度懷孕 揭驗血報告有問題 嚇到心情低落 (21:04)

35歲的林芊妤（Coffee）在2018年跟翟志榮結婚，婚後育有1子翟德彥（伯伯），兒子快將7歲，今晚（28日）在社交平台報喜宣布懷有第2胎，她在Ig貼片，她手持驗孕棒測試老公和兒子反應，老公冷靜地撫摸她的肚皮，伯伯則搞笑地扮「哼」，而此影片是她3個月前拍攝的。

Coffee在Ig寫道：「我再次懷孕了，其實在彥彥六歲時我已經完全放棄了生小孩的念頭，所以『當你放棄了就自然會有』的道理是真的，另外我發現第二胎真的比起第一胎較難藏著孕肚呢...

還記得6年前懷着彥彥六個月，當時還有腹肌，但這一次來到懷孕4個月，孕肚就已經快藏不住了，加上我經常穿着運動衣，這兩星期發現無論怎樣收腹...小腹也有點突突的，前兩天在澳門出席活動，因為還沒有公佈懷孕，所以我一整天也在默默收腹的狀態，第二個早上起床，腹肌兩邊痛得要命，感覺像做了腹部訓練後的肌肉酸痛一樣，另外，我發現你們也實在太...厲...害...有些已經感覺我懷孕還私訊恭喜我，真的有那麼明顯嗎？

我本來是打算早一點告訴大家的，那我就可以放鬆肚皮光明正大做大肚婆，但因為這次懷孕真的發生太多事了，驗血報告也嚇得我一整個月心情也非常低落，我現在依然在驚恐中.....不過我最後決定無論如何也要勇敢面對，無論小寶寶能否順利健康出世，我也認為我這次的經歷是很值得分享給大家的，拍了一集YouTube跟大家詳談喔，如果想知道我這幾個月到底經歷了什麼，那就去我的YouTube 看新影片吧﹗」

Coffee在YouTube分享懷第2胎情况，其間她禁不住爆喊，Coffee在片中提到突然覺得臀部後面中間位置好痛：「我一行路就痛，開頭以為自己拉傷或發生乜嘢事，之後我發現好似係神經線問題，突然唔知道邊個位置觸法到，然後整條筋扯住痛，痛到行唔到，好似跛下跛下，其實我𠵱家都好痛，嗰種痛唔係無時無刻痛，會有時痛﹑有時唔痛，我發現應該係因為BB位置，剛好壓到神經線位置，所以就會痛，有時壓到﹑有時壓唔到，我最近痛得頻密，差唔多每天都痛，啲人見到行路好似婆婆咁，要托腰慢慢行，因為神經線令我嘅腳走路好痛，感恩到𠵱家BB好乖，但當我完成工作，慢慢去食嘢時又會痛，我轉一轉位置又唔痛，我發現如果我瞓覺時，我靠另一邊，唔係右邊，翌日起身就唔會咁痛，我諗係因為透過打側瞓，令BB去另一邊，冇壓到神經線，對我嚟講係新嘅體驗。」

接著Coffee透露懷孕3個月後要做T21，她做了進階版，在2﹑3星期前檢查，她等了一星期，令她好心急兼坐立不安，她說：「細嘅類別冇事，但反而最大染色體21/18/13，其實做任何染色體檢查，都會檢查呢3個類別，我13有一個邊界情况出現，醫生有解釋，因為染色體13有問題係好嚴重，可能導致兔唇﹑多一隻手指腳趾﹑智力有問題﹑發展會有問題﹑頭骨﹑頸皮會有問題，基本上呢個小朋友唔會過到1歲，根本係一個嚴重染色體問題，當時一聽我已經呆咗，但我份報告好古怪，我係啱啱好『擇界』，醫生話有幾個可能性，排除我真係高風險，佢話有可能係我呢胎本身孖胎，另一個BB因為呢個問題過身，得番呢個BB喺度，另外BB基因仲喺度，或之前試過流產而唔知道，嚟咗經期以為正常嚟，佢嘅DNA喺我身體入面，所以檢查到咁少量，或者我嘅胎盤有13染色體問題，所以醫生同我講，叫我唔好咁緊張，但我都係好緊張，當日上網睇好多第13條染色體資料，所以都晴天霹靂嘅﹗」

Coffee接受《明報》訪問時說：「冇計劃㗎，呢個真係意外嚟，喺我個仔6歲時已經放棄（再生BB），但唔知點解有咗，（懷孕）3個月時驗血報告都有問題，有個『T13』踩界，但驗咗美國嗰份就話冇事，不過都有啲擔心，嚟緊照完結構，再睇下會唔會抽羊水。」

（即時娛樂）