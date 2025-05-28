《新龍門客棧》首以粵劇形式演出 總製作成本逾百萬 文武生花旦大曬冷 (21:28)

粵劇出品人暨總策劃彭美施（施姐），將於7月15至17日在西九文化戲曲中心大劇院，安排3齣粵劇作品載譽重演，包括《白蛇許仙情越千年》、《新梁祝》及《新胡不歸》，緊接還有施姐第12齣全新粵劇作品《新龍門客棧》，由梨園大老倌李龍率領一班文武生及花旦梁兆明、王志良、梁非同、梁燕飛、莫華敏、梁振文、符樹旺及曉瑜等合演，卡士陣容龐大。

故事創作靈感參考自徐克監製1992年上畫的電影《新龍門客棧》，可讓觀眾猜想戲中梁家輝、甄子丹、林青霞、張曼玉所演的角色原型，由哪位粵劇演員去演，再加入新元素和新角色，是該電影首次搬上粵劇舞台大膽嘗試。

今天（28日）施姐與有份參演的台前幕後出席記者會。施姐在記者會上表示，《新梁祝》與《新胡不歸》是第3度公演，而《白蛇許仙情越千年》是2度重演，雖然舊戲新做，但為求精益求精，故事有經過修正，令演出更緊湊和合情合理。

重頭製作《新龍門客棧》亦預計總製作成本最少逾百萬，施姐說：「單是講這齣劇演出卡士陣容已非常吸引，加上花費在投射燈光、佈景、戲服、音樂視覺效果等都不惜工本，已花費數十萬，我要特別鳴謝著名製片家兼導演吳思遠，及他的影業公司協助，只收1元授權《新龍門客棧》搬上粵劇舞台。」

李龍繼《新武俠》之後，《新龍門客棧》是第2度與施姐合作。他受訪時表示演出人數眾多，大家圍讀時單是分場次，已經有很多火花，需要時間磨合。由於是武俠劇，打戲場面固然不少。梁燕飛演張曼玉角色，稱戲中要交代她向對手李龍的一見鍾情，甘心為愛犧牲的女子，很有挑戰性。莫華敏戲中演「東廠高手」，不擔心與前輩李龍對打，會打傷對方，將壓力化為動力。

7月一次過連續演出4個劇目，梁非同形容將每個角色都當成朋友，重演好像跟老朋友見面，但每次重演都要令觀眾感動和有新鮮感，她覺得比演新的劇目難度更高。「接到劇本當知道要演林青霞角色，真的好開心又榮幸，因為我是林青霞粉絲，最鍾意和深刻印象是她拍《東方不敗》和《白髮魔女傳》，好喜歡看她可以雌雄同體，好有型格。雖然只看了這部電影一次，但已經很深刻入腦。」

王志良片中飾演錦衣衛，角色有少許複雜，他認為讓觀眾猜想由誰演角色的粵劇版更好玩，武打方面今次亦有好多發揮。梁兆明指看過電影版本幾次，又欣賞過京劇和上海劇的演出，粵劇則屬首次，知道武打場口招式與粵劇的傳統可能有些不同，非常期待。

（即時娛樂）