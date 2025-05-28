古天樂壓軸現身任嘉賓「項少龍」向林峯單膝跪地 合唱《今期流行》 (23:24)

林峯電影《尋秦記》的都市傳說，很多人問項少龍何時在大銀幕出現？古天樂解答謎團，說：「我𠵱家已返嚟，傳說會喺元旦解破。」（劉永銳攝）

林峯能與古仔共舞，他開心說：「我得咗啦，yeah！多謝老闆。」（劉永銳攝）

林峯一連7場紅館演唱會今晚（28日）舉行尾場，古天樂（古仔）以壓軸表演嘉賓驚喜亮相，古仔一身未來戰士Look單膝跪地，擺出Cool爆甫士從台下升上台，與林峯握手並相擁，合唱經典劇集《尋秦記》主題曲《天命最高》，以及古仔經典歌曲《今期流行》，林峯興奮起舞，古仔舞姿生硬，但也配合跳了幾下，唱到《今期流行》更做出招牌動作，全場觀眾high爆，歡呼尖叫，站起身跳舞，掀起高潮。

林峯能與古仔共舞，他開心說：「我得咗啦，yeah！多謝老闆。」古仔即以「項少龍」上身向林峯單膝跪地，並說：「皇上，我嚟遲咗，因為我坐時光機去咗2015年。」又問林峯：「大王點解你變成咁樣？」林峯解釋因為剃了鬚與融入了社會。

古仔再問林峯為何髮色變成這樣？林峯說：「無辦法，要潮，我𠵱家改埋名唔係叫『嬴政』，叫林峯。」古仔笑指好彩不是叫「淋病」。林峯問古仔最近電影《尋秦記》的都市傳說，很多人問項少龍何時在大銀幕出現？古天樂解答謎團，說：「我𠵱家已返嚟，傳說會喺元旦解破。」林峯即叫觀眾到時要入戲院支持。

古仔指聽到很多關於林峯演唱會的一些傳說，例如對住張櫈做愛，連東方昇都學。林峯笑說：「唔係事實唔回應。」古仔說有傳演唱會只見到林峯背脊，林峯忍不住笑，表示開四面台，一定有一邊對背脊。說罷，古仔拖住林峯走勻四面，企定定讓觀眾影相。林峯又說舞蹈員和樂隊得知今晚唱《今期流行》，排練時開心到癲，多謝古生完成很多人夢想，再次叮囑觀眾記得入戲院睇《尋秦記》，接着古仔獨唱《男朋友》。

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（即時娛樂）