邱傲然獲邀拍攝VIVA團歌MV 以啦啦隊為題 被讚暖男導演 (17:00)

MIRROR成員邱傲然（Tiger）近日再次挑戰MV導演工作，為女團VIVA的1周年團歌 《不夠浪漫的我們》執導，以啦啦隊成軍故事為主題，展現青春熱血的團隊精神。

儘管Tiger拍攝時，同時忙於「鷹小組」演唱會及排練舞台劇，他仍爽快接下重任，更直言這是難能可貴學習機會。Tiger說：「有日瞓醒花姐（黃慧君）打給我，說VIVA想找我拍MV，我即時舉腳贊成。因為覺得好好玩，未試過拍MV，還是女團MV，應該頗高挑戰性，一個好難得學習機會，當然亦覺得很榮幸，這首歌對VIVA意義重大，是她們成軍1周年作品，沒想到會交給我來拍MV，亦是自己一直想做，會好好玩，所以想都沒想就答應了。」

MV以啦啦隊為主題，Tiger透露構思源自VIVA在903籃球賽的表演，他說：「在籃球場上看到她們啦啦隊演出，很吸睛，讓大眾認識她們，新歌是她們成軍1周年，想真實放一些她們發生過的情節，令她們覺得這個MV更有意義、有份量。」

對於自己的表現，Tiger覺得合格，因為拍攝在預計之內完成，未來希望有更加多機會參與拍攝及幕後工作，畢竟自己就讀相關課程，但學藝未精。

拍攝期間，成員Carina因食物中毒不適，在烈日下的沙灘場景暈倒，Tiger坦言一度擔心進度：「當時心想：死火了！因為知道她前幾天已經不舒服，偏偏當日拍沙灘場口，烈日當空就好難捱，但她超級犀利，下午返回室內景，她已經『復活』，我覺得是專業表現。」Tiger被VIVA大讚 「暖男導演」，他笑言想不起自己做了什麼特別暖心的事，反而大讚VIVA率真，吵吵鬧鬧氣氛愉快，加上她們非常配合、有禮貌，合作過程很開心。

問到將來會否為MIRROR或其他歌手執導MV，Tiger興奮表示：「如果兄弟或其他歌手找我拍MV，當然舉腳贊成！這份信任很難得，而且導演工作很有滿足感，有機會一定會繼續做。」至於如何精進導演技巧，Tiger覺得要不斷在實踐中學習，做幕前時會留意別人的拍攝手法，平日多看不同國家MV，吸收靈感，也會主動請教前輩，希望不斷進步。

（即時娛樂）