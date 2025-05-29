歐鎮灝為《不赦之罪》刻意節食 盼變醜演活少年強姦犯角色 (17:44)

ViuTV節目《晚吹─Chat KP》由彭秀慧（KP）擔任主持，今晚（29日）播出第30集， KP邀請電影《不赦之罪》團隊包括導演譚善揚、林善、以及主演歐鎮灝（George@P1X3L）、陳書昕分享。

《不赦之罪》中飾演少年強姦犯阿樂的George首次拍電影，分享自己為角色刻意節食：「因為我當初接到呢個角色時，想說服到自己先，本身嗰期身形比較脹，望落唔似坐完監出嚟嘅人，所以節食，希望可以醜樣少少，想望住自己嘅時候，都會嫌自己肉酸，想自己有呢個感覺，先可以說服到觀眾。」KP聞言說：「我覺得你係下咗苦功，唔係話你醜樣。」George笑言「都好呀！」KP解釋這是稱讚，因為感覺到George有了經歷才進入故事。

本集討論主題為「無法原諒的事」，KP問George：「如果發現『穿櫃桶底』係你隊友，你仲有無能力同隊友一齊唱歌跳舞、做訪問、笑面迎人？」George笑言：「呢個問題我哋3個從來唔擔心，因為我哋都唔係搵得好多錢㗎咋！」

談到能否原諒隊友自己搶Job，George說：「假如真係發生，我哋3兄弟嘅話，我會同大家攞出嚟傾，始終大家坐埋同一條船，我一定會聽佢咩原因先。」George補充P1X3L兄弟情深：「我成日覺得呢啲嘢，唔會發生喺我哋身上，所以我冇點諗呢個問題。」

（即時娛樂）