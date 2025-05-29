鍾嘉欣祝福舊愛伍允龍新戀情 圓夢跟囡囡母女檔拍廣告 (18:25)

鍾嘉欣與導演卓亦謙今天（28日）到金鐘出席銀行廣告的首播禮，鍾嘉欣舊愛伍允龍近日公開新戀情，承認與細13年的Renee李蔓瑩拍拖，她表示來活動前聽到這宗新聞，但未有看到Renee樣貌，但有人討論伍允龍新女友樣貌有點似她，嘉欣即說：「是嗎？這行入面，我是最多人似的女藝人，每年候選港姐總有個似我，鄭丹瑞也說他女兒似我，還有Yumi（鍾柔美）又似我，哈哈！」

有沒有覺得伍允龍鍾情她這類型？她笑說：「不敢評論，也不懂得評論，總之送上祝福啦，句號。在娛樂圈做藝人不容易，會被很多人關注，給他們多些自由空間。」

鍾嘉欣為林峯演唱會擔任嘉賓掀起《溏心風暴》程亮、常在心回憶殺，她跟林峯相隔10幾年再重聚，感到很開心，但他一直忙於個唱，而自己又要趕回加拿大湊仔，所以未有機會飯敘，她說：「年紀大了，在這世代很珍惜友誼，大家健康便會感覺到很感恩，（跟林峯洽談合作？）希望有，因為演唱會合唱，見到網上翻出《溏心風暴》片段，令我津津有味，原來我們以前很相襯，都幾爆！當年拍劇時不覺得相襯，但人大了，用現在的眼光回顧，發現大家幾靚仔靚女，現在已經是以前雙倍歲數，再拍『沒有常在心的日子』電影版也真的不錯，是老版、皺皮版。」

提到她在林峯演唱會上表明想攻紅館開騷，她直言紅館舞台是每位歌手的夢想，自己希望有天成事，她笑言：「我可以開始計劃，因為我7月、11月，明年2月及5月會陸續推出4首歌，我已累積推出40首歌，夠歌開騷有餘。（先問准老公？）他經常掛着Happy wife、Happy Life這句說話在口邊，他很支持我。」

談到與8歲大女梁愛晨（Kelly）母女檔合作拍銀行廣告，她笑言夢想成真，非常開心，因為一直恨拍銀行廣告，又可以記錄女兒這個年紀的狀况，好有紀念價值，她說：「我邀請大女一齊拍廣告，她都感到興趣，不過她講廣東話有少少鬼妹仔口音，我就負責指導她，她就寫低拼音，然後躲在房裏背稿，雖然條片最後用上配音，但我感到非常安慰，她年紀小小，但比我初入行時更醒目，唯一就是拍廣告兩日，她笑到面部肌肉僵硬，我鼓勵她捱落去，結果她翻看廣告片感到沾沾自喜，我老公也說為她感到驕傲。」

王君馨宣布誕下女兒，嘉欣自爆早已知道，希望上飛機前能抽空探望說：「我知道她何時作動、生產，連BB何時張開眼也全知道，我向她分享育嬰、餵人奶經驗。」

（即時娛樂）