女神配對計劃｜海選現場驚變「雜技騷」「青筋波袁偉豪」嚇親Bob (19:03)

全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob）與「星級花生團」攜手，為無綫5位女神包括「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie/Step）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman）及「童顏女神」羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友。

節目將於6月8日（周日）晚首播，為了預熱「女神配對潮」，無綫搶先於6月1日（周日）晚上9點半在翡翠台播出《女神配對計劃花生搶先看》，直擊阿Bob、及首輪「星級花生團」代表江美儀、麥玲玲、陸浩明、陳懿德及製作組面試逾700位參賽者的精彩海選現場；亦帶觀眾了解5位女神內心世界，擇偶條件及戀愛幻想！

5位女神中，Yuki、Sophie及Step均為「外貌協會」，Yuki說：「咁第一眼一定係個樣先」，Sophie講到明喜歡「眼細男」、Step則喜愛「高大男」；梁敏巧及Carman則分別鍾情「霸道總裁」及「有Feel男」。希望在節目中遇到真命天子的Step，講到明向「幽默男」說不：「好憎啲搞爛gag嘅人。」

參賽者方面，《花生搶先看》精選了16名「勇者」，絕對可以「各適其適」形容，當中較令人有記憶點的，有自封「中二病」兼擅於破地獄的「冥夜」、於猛男餐廳打工的「青筋波袁偉豪」Ray、KOL梁景𡺤Jason、自稱身家接近1億的「一陽指奇人」林偉麟、「雞冠林敏驄」王維燁、自覺似吳彥祖的「Chok甫王」卡敵官，及「寫詩奇人」黃志華等。以上每位參賽者均身懷絕技，令人一見難忘，就連見慣大場面的江美儀及Bob亦被「驚艷」至多番失控，場面爆笑。

先說主攻「視覺系」的3位參賽者。第一位報稱體適能教練兼任職猛男餐廳的「青筋波袁偉豪」Ray，除樣子酷似袁偉豪，充滿爆炸力的胸肌及麒麟臂亦相當搶焦，加上胸肌及手臂上布滿青筋，故被取花名「青筋波」。

Ray在才藝表演環節學以致用，將猛男餐廳學的「冧女」招式套用在阿Bob身上；以真空狀態步向阿Bob的Ray，先用手上的朱古力餵食阿Bob，並溫柔地叫阿Bob：「唔使望住我，放鬆啲先！」之後又托住阿Bob下巴、為阿Bob抹嘴，全場爆笑。

第2位是同樣任職過猛男餐廳的Jason；樣子帶點稚氣的Jason邀請德德示範「猛男舞步」，全程不但靠得德德極近，又拉著德德玉手起勢起舞。眼見Jason愈跳愈有勁，原本已嚇至眼凸的江美儀大聲喊停，並搞笑地說：「得喇，夠喇，可以停喇，因為我真係識羅天宇嘅！」過程中被Jason嚇至只懂傻笑的德德，受訪時笑言覺得Jason的「狂野」與Sophie相當合襯。

另外花生指數極高的，還有主攻「燒腦系」的「一陽指奇人」林偉麟及「玄學版林敏驄」王維燁。自稱有成6、7千萬身家的林偉麟，在現場大展奇異武功，不但360度來回在面試現場大玩「旋風式踢腿」，還大晒「一陽指」兼大談「死穴」理論：「人體有36個死穴，我哋一陽指一篤佢就死」，並在阿Bob自告奮勇的情况下即場示範。2人上演一輪「兵捉賊」鬧劇後，林偉麟出動「一陽指」直擊阿Bob死穴，不過未知是否留力關係，阿Bob被擊中後安然無恙，「一陽指」孰真孰假相當離奇。

另一「燒腦奇人」，是被封為「再版林敏驄」的王維燁！自稱「唔係好識講嘢」的王維燁，全程對答妙語連珠，連出名轉數快的阿Bob亦甘拜下風！報稱現職音樂老師的維燁，被問到月入時，先是突然表示自己已經沒有做，但當花生團追問：「咁之前有做時賺到幾多錢？」王維燁即開始發功：「有多有少，有接show咯」、問：「一個月唱到幾多場？」他再答：「有時商演有時夜場」、再追問：「即係一個月幾多場？」答：「都係等通告。」問：「即係大概有幾多場？」王：「多嘅話就會多啲咯。」由於王對答極之玄妙兼答非所問，令阿Bob忍不住大嗌投降：「咁點同你傾偈呀？𠵱家同阿林敏驄傾緊偈呀？」之後Bob再與王維燁就其「自然醒髮型」及「異地戀定義」爭論，過程十分抵死。

（即時娛樂）