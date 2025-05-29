蔣家旻溫泉浴曬白滑玉背 展示雪地行山「救命三寶」 (23:39)

由廖慧儀（Jessica）、蔣家旻（Angel）主持的旅遊文化節目《日本最美村落》，今晚及明晚在TVB Plus播映最後2集。

今晚（29日）Angel將會介紹黑松內町。Angel以和諧、統一形容該小鎮，她解釋︰「點解咁講呢？你見到一啲住宅，設計都好統一，同一款色、顏色。」講求集體行動不標奇立異，可以說是日本人傳統。Angel首站參觀食品加工廠，該工場要求以人手完成製作，達到更有效監管成品。Angel大讚日本腸仔好食，皮脆且肉味濃，回甘慢慢滲出陣陣蒜香味，清香而味濃。

接住Angel挑戰行雪地森林，出發前她展示救命三寶，她說︰「呢個係『熊鈴』要帶喺身邊，當熊聽到『鈴鈴』聲時，就會調頭走；暖包貼身同腳，幫助保暖；同埋𠵱家降雪量高，一定要穿雪靴。」Angel還自備靚相機，準備自拍留念。行完山後，Angel浸溫泉浴消除疲勞，她派福利騷玉背，同時望住窗外雪景，她輕嘆︰「真係好爽﹗」

明晚（30日）最後一集Angel繼續暢遊黑松內町，將會集中介紹美食。她先品嘗町內人氣高企的蕎麥麵、蕎麥茶布甸，她大讚蕎麥麵爽彈、布甸味似豆腐布甸，接下來試的南瓜蛋糕及熟成芝士，為Angel首趟北海道之旅，劃上完美句號。

（即時娛樂）