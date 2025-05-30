林夏薇丈夫莫贊生 今年4月中被高院頒令破產 (19:09)

林夏薇的丈夫莫贊生已於今年4月中被高院頒令破產。（資料圖片）

林夏薇日前遭入稟高院呈請破產，案件押後至8月26日在高院提訊。她今天（30日）委託律師發出嚴正聲明，強調無涉及任何相關債務，因此將於法庭聆訊中堅決抗辯，以澄清事實、維護聲譽。林夏薇丈夫莫贊生於去年8月被入稟呈請破產，莫與現遭呈請破產的林夏薇的地址相同，根據法庭文件，莫贊生已於今年4月中被高院頒令破產。

該宗破產呈請的案件背後涉及一宗山頂物業交易，莫贊生被指在交易中出任擔保人，其後交易終止，借貸公司要求收回貸款，向莫贊生追討逾1.35億元港元。

根據該份高院的判辭，兩間呈請人公司Athora Lux Invest S.C. SP及Apollo Credit Funds ICAV曾按貸款協議，向Double Winner Asia Limited及Forever Concord Limited借款，讓兩間公司購入山頂中峽道28號物業，莫贊生出任貸款擔保人。呈請人原承諾借款2.5億元，於2022年4月借出首筆貸款為1億元，惟翌年交易終止，呈請人要求履行合約條款，向莫追討本金1億元、違約費250萬元及利息逾3200萬元。

判辭提及，莫贊生要求法庭不應頒令他破產，指若他知道交易其中一方不是有效抵押權人，憑着其商業觸覺，他不會出任擔保人。不過，法庭認為涉案協議是簡單的貸款協議，呈請人已墊支款項，無理由不能要求擔保人還款，裁定莫贊生未能提供實質抗辯，頒令他破產。

（即時娛樂）