光明大押｜練美娟首度擔演女主角 何啟華單戀默默守候 (15:15)

練美娟（娟姐）在ViuTV原創劇《光明大押》首次擔正女主角，飾演愛情第一的「戀愛腦」關聆。她在劇中有多條感情線，被多位男士包圍。娟姐笑指關聆戀愛大過天，跟平時的自己有很大反差。 她說︰「佢好鍾意喺交友app嗰度識男仔，然後就不斷約會好多大大小小、老老嫩嫩嘅男人。佢嘅職業係一個美容院嘅職員仔，返工嘅Locker都寫住『戀愛第一、桃花勁旺！』，可想而知關聆對於愛情係幾咁渴望！娟姐出名係smart㗎嘛，今次要扮一個戀愛腦嘅女仔都有一定難度。」

談到其角色感情生活精彩，娟姐立刻感謝公司︰「嘩！今次真係多謝公司啊！今次啲感情線係咁多次拍劇入面最多、最豐富，包括《選角》嘅一啲學員，跟住亦有唔少男神啊！而阿Dee（何啟華）就係我一個最強嘅青梅竹馬，佢不離不棄咁守護住關聆！我喺劇入面仲有同屋企人嘅感情線，包括豪哥（謝君豪）飾演嘅堅叔同Edan（呂爵安）飾演嘅關俊，所以成套劇都係畀啲猛男包圍住，今次真係大飽眼福、口福同埋耳福。」

阿Dee表示其角色從小就暗戀關聆︰「其實嗰條感情線係單向嘅，單程路嚟。關聆係我小學同學，佢由細到大都係我嘅女神，我一直都單戀佢。由於佢以前讀書好叻，係一個好charm嘅女仔，所以學生時期都有好多男仔圍住佢轉。」阿Dee又表示：「好慶幸可以同娟姐做對手戲，覺得佢今次都幾大壓力，可能係做女主角嘅關係，佢相對地多嘢諗啲。希望我同佢嘅呢條『感情線』可以幫佢放鬆吓，好好去享受演戲嘅樂趣。」

（即時娛樂）