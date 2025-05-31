執法者們｜「菠菜CP」受歡迎 黃宗澤蔡潔期望第9度合作 (17:27)

黃宗澤、蔡潔主演劇集《執法者們》已於內地播出大結局，其中令人虐心是「菠菜CP」黃宗澤（Bosco）與蔡潔之一段感情，Bosco在戲中兩段喊戲令人十分揪心，粉絲們留下不少眼淚。他們自言拍這幾場重要感情戲下了好多苦功，幸好出來效果好好，感覺一切都是值得。

《執法者們》集合好戲之人，還有3位視帝Bosco、馬國明與陳豪首度合作有火花，在內地播放率超越3億。 對於新劇成績理想，Bosco說：「有好收視、好反應，真係好開心。」提到「菠菜CP」受歡迎，他的喊戲被讚演繹得好，他認為編審幫助很大：「真係好多得編審，寫得個劇本好有畫面，我一睇個劇本就已經眼濕濕，而臨場跟導演同戲中老婆蔡潔排練時加咗好多功課落去，令成件事好完整，出嚟效果好好，雖然唔係happy ending，但畀到大家好多畫面同感情。」

全劇有9成的打戲都屬於Bosco，令他忍不住透露拍得好辛苦。問他寧願拍打戲還是喊戲？他說：「計舒服的話就梗係感情戲，打戲、槍戰同追逐戲都同樣難度高，要視乎武指如何設計，但效果好的話，拍得辛苦都無所謂，拍動作戲一向係香港最拿手部分，我都鍾意拍到好有香港特色的戲。」

至於蔡潔都有睇回所有片段，連她自己都被感動：「睇到片段令拍攝時所有回憶都返晒嚟，同Bosco呢幾場感情戲係我個角色在戲中最重要的戲份，拍攝前同Bosco度咗好多細節，好開心出到嚟觀眾都有發現亦都好喜歡，呢啲對演員嚟講有好大滿足感，Bosco喺嗰幾場戲真係做得好好，好有感染力，可以帶動到對手，而我只係負責搞喊佢，將佢唔捨得老婆的心情放到最大，我哋合作咗咁多次，好希望觀眾睇到我哋同《法證先鋒》時候好唔同。」今次是兩人第8次合作，但觀眾仍然好受落，期望「菠菜CP」可以再一次合作。

（即時娛樂）