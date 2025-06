MIRROR御用監製徐浩(Terry)昨晚(5.31)向獨立歌手曾樂彤求婚成功,2人齊齊在Ig報喜宣布婚訊,曾樂彤曬出求婚鑽戒,相當搶眼,她留言:「徐監製,繼續合作愉快。」Terry也在Ig分享合照,並以英文留言:"I'll be spending the rest of my life with the cutest weirdo I've ever met.(我將會跟我見過最可愛的怪人共度餘生。)」

Terry曾跟連詩雅拍過拖,當年2人亦曾傳婚訊,不過2020年連詩雅受訪時稱2人已分手,現時連詩雅已婚兼為人母,與陳家樂育有一女;曾樂彤在2018年被發現與游學修拍拖,她當年受訪時承認戀情,但在2020年4月暗示與阿修已分手。

(即時娛樂)