MC見過康堤一次 盼跟Eason合作 周殷廷未聞欣宜入環球 (16:02)

MC張天賦早前分別為林俊傑（JJ）啟德主場館演唱會及林峯紅館演唱會擔任表演嘉賓，他直言近2周工作行程緊密，要準備很多歌，為2位歌手擔任嘉賓感覺大不同，他說：「和JJ 合唱相對比較緊張，因為未見過而第一次合作，第一次綵排唱第2句已破音，從未試過，但大家好好，扮聽不到，相信除對這場地不太熟悉，是他的氣場太過強大，擔心自己唱時有什麼甩漏。」

他直言面對林峯較輕鬆，氣場較容易讓他融入，對於跳「椅子舞」感覺，他笑道：「我有請教林峯師兄，事先沒有夾好，聽到導演說升張櫈上台，就知自己說錯話，學了說話不可以亂講，我跳舞當然不及他，但如公司找我們組型男跳唱組合，相信都會好看。」他稱待巡演完結，估計會在港舉行全新演唱會，但未收到公司通知，能否在啟德主場館舉行。

陳奕迅（Eason）愛女陳康堤加盟華納，問身為華納歌手的MC，想不想跟師妹陳康堤首次合唱？他說：「我們在公司見過一次面，但沒有傾偈，暫時未聽過她唱歌，但相信爸爸這麼犀利，她一定不會差，機會一定有，看看可否借關係，見一見她的爸爸，不敢去到合作，希望可以請教。」他坦言如在從未見過面的Eason與陳康堤之間選擇合作，一定揀Eason。

對於有傳鄭欣宜加盟環球公司，屬環球歌手的周殷廷表示，未有聽聞亦沒過問，問如欣宜加盟想不想合作？他說：「無論她入那一間公司，都想和她合作，她是相當出色表演者，相信任何藝人都想和她合作。」

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（即時娛樂）