羅力威回歸樂壇自資5位數出歌 打卡見面會囡囡可愛現身 (18:39)

唱作歌手羅力威（Adason）睽違樂壇5年，強勢回歸，推出全新單曲《悠揚一曲》，作為復出頭炮！今天（1日）他出席奧海城舉行的「羅力威打卡見面會」，與大批粉絲見證新歌誕生。

久別樂壇的羅力威，再以歌手身分登場，甫現身即引爆全場歡呼，他除了分享新歌創作靈感，更透露《悠揚一曲》源自生活經歷——人生路上看似不斷獲得，但同時也在經歷「失去」。新歌延續他擅長抒情風格，更特別加入兒童合唱團元素，增添溫暖氛圍。此次回歸樂壇，他以獨立歌手身分重新出發，自資5位數製作新歌，從作曲、填詞到編曲監製全程親力親為，傾注心血。MV選址長洲拍攝，他化身「音樂老師」與小朋友互動，畫面溫馨。

打卡見面會最大驚喜莫過於羅力威女兒羅約彌（Harper）驚喜現身，4歲的Harper不僅在新歌中初試啼聲，與爸爸溫馨合唱，亦在MV可愛客串。Harper以可愛造型登場，頒發「最佳爸爸獎」給爸爸羅力威，預祝父親節快樂，她與爸爸上演童趣對話，全場粉絲心都融化！

被問到和女兒合作感覺時，他即大讚：「囡囡音樂觸覺好敏銳，我錄完音畀佢聽一次，第二朝起身佢竟然可以完整唱出成段旋律，見佢咁有天分，即刻邀請佢正式加入合唱部分，最搞笑係好認真咁對住支咪講：『Harper準備好啦』跟住自己數『3、2、1～』先開始唱，比我當年出道時仲要淡定！」

羅力威在活動中首次獻唱《悠揚一曲》，適逢本月9日是羅力威生日，台下歌迷準備蛋糕與他提早慶祝，齊聲唱生日歌送祝福，讓他驚喜又感動。活動結束後，羅力威滿足粉絲合照要求，現場尖叫不斷。

（即時娛樂）