黃子華再演《毒舌》導演吳煒倫新戲 鄭秀文出任女主角 (14:47)

早前曾傳出導演吳煒倫開拍《毒舌大狀2》的消息，《毒舌大狀》官方社交平台隨後否認，指安樂電影及吳煒倫目前未有計劃開拍。時隔一星期，安樂電影宣布吳煒倫導演將再次與黃子華合作，新戲更請來影后鄭秀文擔任女主角﹗

安樂影片今天（2日）在社交平台宣布︰「感謝各位早前關注安樂電影開拍嘅新戲，今日終於可以向大家宣布，安樂電影計劃開拍由導演吳煒倫執導，黃子華及鄭秀文主演喜劇電影。影迷們，我哋戲院見啦﹗」黃子華亦有在社交網轉發帖文。吳煒倫導演在社交平台分享了幾句疑是新戲的對白，「歡哥」及「V姐」可能是黃子華、鄭秀文的角色名。吳煒倫寫着︰「歡哥：數？講邊條數呀？數簿條數定你八字條數呀？V姐：天下男人皆可殺，梗係你死好過我死。盛世王道 vs 末日霸道，敬請期待。」

黃子華、鄭秀文曾在電影《失戀急讓》結緣，黃子華當時客串飾演鄭秀文前夫一角。2016年，鄭秀文曾邀請黃子華擔任演唱會嘉賓，子華當時在台上表示︰「講真，我見過鄭秀文一日㗎咋！一日，咁佢就講『早晨』，然後我同佢講『食咗飯未呀』。係咁上下喇，梗係唔係啦，係！我問你睇書... 」此時Sammi笑到走音，子華即對她說：「你小心把聲呀！佢同我講『本書好犀利』。鄭秀文嘅另一面，佢識我嗰日，佢問我：『子華，你有冇睇過十九世紀俄國大文豪陀思妥耶夫斯基嘅《罪與罰》呀？』係咪？然後佢就話：『我唔明呀！』跟住，我就唔想睬佢喇，因為我係冇睇過，我哋嘅對話就終止咗喇，你睇吓我哋嘅關係咁就完咗喇。」

（即時娛樂）