BIG FOUR開騷 張衛健未知有否下次 梁漢文提議玩林峯櫈 (18:38)

BIG FOUR今天（2日）到商台接受節目訪問，宣傳新歌及8月舉行的紅館演唱會，張衛健（Dicky）談及BIG FOUR相隔12年再踏紅館時笑言︰「勁過《鐵達尼號》，因為不知道是否最後一次，也不敢說有沒有下次。」提到當年在演唱會上表演蜈蚣彈，他說今次可考慮再表演。梁漢文說現在這個時勢很難撈，難吸引人，提議最好表演蜈蚣彈之餘，還加上「林峯櫈」、「學友筋」。他表示要利用這3個月好好拉筋，惟後來改口，說只在演唱會上唱歌，蜈蚣彈等動作就交給其餘3位成員。梁漢文又笑言︰「屆時有驚喜，我們或會穿三點式出場。」

傳BIG FOUR這次是撼贏楊千嬅及謝安琪奪得紅館檔期開騷，4子稱不知情，也不清楚紅館審批檔期制度，只能說他們幸運。蘇永康表示：「每次申請舉行個唱或上次的《男人幫》演唱會，無論幾多場，紅館也未曾拒絕。」Dicky、梁漢文及許志安連聲多謝，笑稱全靠蘇永康才能申請檔期成功。

許志安再登紅館舞台稱未太緊張和擔心：「BIG FOUR開騷與自己開騷不同，但一樣開心，今次有重拾12年前的感覺。」對於早前在內地開騷時身穿的彩色花卉圖案褲被笑似睡褲，他表示服飾是造型師安排，自己沒有太多意見。許志安稱會在開騷前操弗身形，但無意騷肌，稱只想藉此磨練自己。Dicky聞言立即坐在椅子上單腳提起拉筋，其餘3人出手幫助並互窒，場面爆笑。

（即時娛樂）