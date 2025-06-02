古巨基推動新音樂人計劃：我明白做新人的艱辛 (23:21)

古巨基同網上音樂節目《Music Panda》攜手推動新音樂人計劃，全面協助新進音樂人獲取機會，讓更多好聲音被聽見，實行以音樂回饋社會，讓樂壇百花齊放。昨日公布《Music Panda》與古巨基的《 I Really Love To Sing》企劃聯乘，舉行《盲聽的歌聲》、《Music Panda Busking》以及《SONGS GARDEN by Music Panda》，協助一眾新晉音樂人發展。

他公開邀請參加者獲網民與圈中人容祖兒、衛蘭、釗鋒、RubberBand主音6號等力撐。古巨基親解構思音樂人計劃，說：「坊間有大大小小的選秀節目，但全部都要『露面』，所以《盲聽的歌聲 》專門為熱愛唱歌但害怕面對群眾、對自身外表沒自信的好聲音而設，參加者毋須面對選秀壓力的同時，讓網民、專業監製及歌手亦可透過『盲聽』，撇除所有影響聽感的外在因素，純粹以聲音去作出評價，從而選出『最佳歌聲』，以最純粹的歌聲共鳴出最原始的感動！」他續說：「既然眾裡尋她找出『最佳歌聲』，我當然要為勝出者量身訂造新歌，所以我會親自監製這首新歌，亦會讓勝出者登上《Music Panda》獻唱，讓好聲音有機會先聲奪人！」

至於《Music Panda Busking 》的源起，跟太太Lorraine及兒子Kuson有淵源，他說：「我跟太太喜歡帶兒子到西九文化區一帶遊玩，經常看到有不同Busker在表演，他們音樂與歌聲都很不錯，但駐足圍觀的觀眾未必很多，偶爾也會為他們感到孤單，於是便想藉此幫助一班本地Busker，不再讓他們『孤軍作戰』，我會做領隊跟各路素人Buskers crossover，以及展開Busking Tour，讓更多巿民聽到一眾Buskers熱愛唱歌的初心，感受好音樂的穿透力！」

《SONGS GARDEN by Music Panda 》出發點希望幫助新晉音樂創作人將原創Demo推薦給歌手與唱片公司。古巨基說：「自己也做過新人，明白做新人的艱辛，加上之前的《 I Really Love To Sing》企劃跟不少新晉歌手及音樂人合作，更能理解今時今日做新人的不容易，尤其是寫歌的創作人。所以我想以我們作為橋樑，為很多苦無門路的新晉創作人向歌手和唱片公司推薦他們的創作。只要作品用心、夠精彩，便有機會被唱片公司及歌手選用，希望每一顆用心播下的音樂種籽都能盛開出美麗的歌曲。」「新音樂人計劃」將於6月6 日開始接受報名，當日正是古巨基出道單曲《愛的解釋》的派台紀念日。

（即時娛樂）