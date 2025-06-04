不赦之罪｜黃秋生稱大仔無意入行 蘇玉華自爆曾爭取加戲 (16:33)

黃秋生與蘇玉華、歐鎮灝等出席新戲《不赦之罪》首映時，表示洽談演出這電影的過程長達兩年，他一度以為計劃無疾而終。（鍾一虹攝）

黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝（George）昨晚（3日）出席主演電影《不赦之罪》首映禮，秋生透露出品人之一古天樂（古仔）最初邀請他參演時仍未有劇本，他亦一度以為計劃無疾而終，沒想到經過兩年拖拉後終於成事。他笑言：「古仔很有心，不知是欣賞我還是可憐我，救我命吧﹗」秋生提到，拍攝期間自己也提供了一些意見，並大讚George乖巧、好學。他表示《不》片涉及宗教題材，在歐洲上映可能較為敏感，但最近聽聞觀眾對該片反應熱烈，口碑甚佳，令他也忍不住再入場重溫。

蘇玉華透露她在拍攝《不赦之罪》時成功爭取加戲：「我在片中飾演受害者，最後一場與加害者的對戲，是我向導演和編劇提出的建議。因為劇本很好，希望能讓故事發揮到極致，能更圓滿。」她驚訝秋生參與謝票行動，秋生則感慨如今拍戲比結婚更難，坦言要珍惜及好好享受每次演出機會。他說︰「完成這部戲，不知道下一次是何時。我並非消極，只是個性不樂觀，總覺得要接受現實。」

近期戲院接連結業，兩人被問到可擔心影響票房時，秋生稱不了解現時戲院的排片方式，因此不知道有否影響。他表示：「以前有院線，現在則是有院沒線。如果只有一間戲院上映，檔期可能有兩個月。聽說之前有些電影票房過億，如今戲院愈來愈少，怎可能再達到這個數字？以前幾百間戲院上映的電影，票房也只有幾千萬。」蘇玉華則認為大環境轉變，她只是蟻民，只能做好本分，並期望觀眾入場支持。她表示丈夫潘燦良看完《不》片後給予高度評價，讓她十分感恩。

秋生早前在社交平台分享長子黃一一的照片，網民讚他有型靚仔可直接出道。秋生透露大仔在鞋履公司擔任經理，剛畢業的細仔則計劃從事設計工作，對演藝圈興趣不大。他笑言：「大仔曾試過拍戲，但覺得辛苦。他最想坐着就能發達，有大志，目標非常清晰！」蘇玉華稱讚黃一一靚仔，與年輕時的秋生不分上下。

（即時娛樂）