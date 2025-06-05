《折腰》宋祖兒劉宇寧甜中帶虐 《臨江仙》白鹿仙氣逆襲 (14:03)

不少觀眾直指宋祖兒和劉宇寧在劇中的感情，屬於「先婚後愛」，日常鬥嘴場面既甜又虐。（Viu提供圖片）

《折腰》魏劭和小喬甜中帶虐，2人在結局前再度上演甜蜜戲，吻得難捨難離。（Viu提供圖片）

Viu為劇迷準備多部內地劇輪流上演，從古裝傳奇到現代都市都有，讓劇迷投其所好。

1.《折腰》 結局在即

古裝愛情內地劇《折腰》講述小喬（宋祖兒飾）祖父，曾因陣前撤兵使魏氏祖孫被害，兩族從此結下血海深仇，倖存的魏劭（劉宇寧飾）自幼發誓要誅李肅、滅喬家。14年後，魏劭已為戰場梟雄，他扛起家族責任率軍劍指焉州；為了改善百姓生計，他向世仇喬家提出聯婚；小喬深知姐姐心有所屬，決定成全摯親代姐出嫁。

在最新劇情中，蘇娥皇與良崖王結成盟友，魏劭既要出兵援助焉州，又要迎戰劉琰，形勢嚴峻；劉琰的大軍能出奇制勝，是因為找到了小喬曾讓大喬在廉崗山挖的暗道，這條暗道連接廉城與嘯岡，為良崖王的入侵提供了便利；小喬為了彌補自己挖暗道的失誤，前往博崖找大喬搬救兵，但大喬以博崖兵力有限為由拒絕幫助。魏劭在權衡兩國危機時內心掙扎，最終決定採取行動。

《折腰》魏劭和小喬甜中帶虐，2人在結局前再度上演甜蜜戲，吻得難捨難離，盡情派糖！不少觀眾直指2人感情屬於「先婚後愛」，日常鬥嘴的互懟場面既甜又虐！魏喬CP感情線圓滿收場，2人建立幸福三口之家，魏劭更被網民調侃為「狼狗變奶狗」，其慈父形象大獲好評。

2.白鹿、曾舜晞《臨江仙》 即將上架

由白鹿、曾舜晞主演的古裝仙俠劇《臨江仙》，講述四靈仙尊花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）之間複雜而虐心的愛情故事。2人本是同源共生的仙侶，卻因誤會反目成仇，經歷決裂喪子等重重磨難，花如月似乎忘記與白九思的過去，而白九思則對她懷有複雜恨意。隨著劇情發展，2人逐漸發現這一切背後，隱藏著更大陰謀，最終解開誤會，攜手共度劫難，拯救蒼生的故事。

不同於常見的小說改編劇集，《臨江仙》為原創劇本，該劇開拍以來劇情高度保密，就連主演也透露不多，增加觀眾好奇心！劇集由近年來備受矚目的演員白鹿擔正，近年由她主演的多部劇集播放量均破百億​​，尤其《長月燼明》在播出期間引發熱議，還持續吸引觀眾​​收看！這次由她和曾舜晞組成的「花白CP」令人期待，劇中還有何瑞賢、陳鑫海等實力派演員加盟。

3.陳偉霆、趙露思《許我耀眼》 即將上架

都市情感內地劇《許我耀眼》，講述心機女主播許妍（趙露思飾）與腹黑霸總沈皓明（陳偉霆飾）是一對人人艷羨的夫妻，許妍從小與外婆相依為命、性格倔強，但她憑自己努力，在大城市站穩腳。為了與沈皓明結婚，她不惜編造謊言，隱藏自己真實身分和過去，但隨著秘密被逐步揭開，2人之間矛盾爆發，正當許妍選擇離開沈皓明的掌控​​，沈皓明卻在失去許妍後，才意識到自己對她的深情，開始全力挽回。

劇中趙露思一改以往甜妹形象，挑戰複雜內心戲碼，展現從說謊者直面真實轉變​​；陳偉霆飾演的沈皓明，則是事業成功但內心孤傲的都市精英，他與許妍之間的感情線充滿張力​​；據悉趙露思在劇中換了逾50套造型，她的造型和角色設定，也引發網民討論。

（即時娛樂）