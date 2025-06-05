COLLAR上演《刀門不幸》 Day奪「最佳植物獎」喜獲「無你符」 (17:24)

COLLAR上演劇目《刀門不幸》，演樹精的Day（左圖）以最高分勇奪「最佳植物獎」的古怪殊榮。（Viu提供圖片）

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》今晚（5日）播出的一集，導遊Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）和Sumling（李芯駖）預備一齣《刀門不幸》給眾隊友演出。為了演出更逼真，3人特別購買各人服飾，務求令短劇盡善盡美。

劇情講述刀爺（Sumling飾）的二奶（Ivy飾）誕下皮膚黝黑小孩，刀爺懷疑二奶出軌，於是叫大夫（Winka飾）滴血驗親，結果發現不是自己骨肉之餘，還揭發出姦夫竟是自己大仔（Marf飾），管家（Gao飾）和大婆（Candy飾）更自爆大仔其實是2人所生。錯綜複雜的關係，令樹精（Day飾）也看不過眼。

對於此劇，Ivy欣賞Marf、Gao和Sumling花時間寫劇本。Candy指短劇很有娛樂性，非常享受演出過程；Day覺得3人精心安排大家適合的角色，令演出成為今次旅行的重要回憶。過程中，Marf、Gao和Sumling根據她們表現，設下不同獎項。

Day以最高分勇奪「最佳植物獎」的古怪殊榮，獲得一道「COLLAR 無你符」。假如在今次旅程中，遇到任何不順心、不如意的事，Day只要拿出這道符，眾人就會「無你符」。Day聞言變得精明，立即詢問是否可以無限次使用，果然對自己有著數的時候，會特別上心。

（即時娛樂）