陳卓賢新版無尾熊造型墨爾本開騷 宣布下站7‧18澳門舉行 (13:53)

陳卓賢（Ian）前天（5日）推出新歌《樹會流眼淚》，昨晚在澳洲墨爾本舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》！剛抵達澳洲，Ian新歌《樹會流眼淚》同步出街，歌曲以「樹」為喻，描繪一段無聲卻深邃的守護。歌詞「這棵守在窗邊的大樹，日夜默默看顧窗內的你」，呼應Ian過往作品對情感內斂的刻劃，如《留一天與你喘息》的陪伴、《地球上的最後一朵花》的孤獨命題。此次他再以溫柔聲線，詮釋「樹為你流眼淚」的無悔付出。

墨爾本演唱會上，Ian身穿白色西裝，以電結他自彈自唱《Lost at first sight》為巡唱揭開序幕。「無尾熊」首次回鄉，Ian亦做足準備，除將無尾熊衫加上愛犬「雞髀」公仔外，更將衫的上半身改成一隻有手有腳無尾熊，當Ian套上附帶衫上的帽後，就剛好是一隻完整無尾熊！Ian在演唱會上公布下一站巡場地點是澳門：「下一站呢？屈指一算...... 應該是7月18日，畀啲時間你哋快啲mark低，你哋手機拍住都可以mark低？Terry（徐浩）同樂隊都未知㗎，但係佢哋依家都可以mark低。」

首次去澳洲開騷， Ian在台上分享感受：「自己就算未嚟過澳洲，但由細到大都知道澳洲嘅動物靜少少，好似樹熊咁好多時都係瞓覺、靜啲，估唔到澳洲嘅朋友都好靜，然後香港飛嚟嘅朋友都入鄉隨俗。」hellosss在演唱會安歌後不肯離開，一直呼喚Ian，Ian再次上台唱出《DWBF》及《擁抱後的歌》。

（即時娛樂）