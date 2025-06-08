林芊妤第二胎DNA報告正常 計劃再做檢查確保無問題 (19:28)

林芊妤（Coffee）早前宣布再懷孕，但接受進階版無創胎兒DNA「T21測試」檢查時發現染色體13出現邊界情况，可能導致BB出現兔唇、多一隻手指腳趾或智力有問題，甚至活不過1歲。她為此十分擔心，更一度哭成淚人。她昨晚（7日）在網上頻道表示在另一醫生建議下，提早照胎兒結構，等了兩星期後終於有結果，胎兒的腦部、血管流、眼鼻耳及身體各方面也正常。Coffee卻未因此放下心頭大石，打算等懷孕17周時抽羊水進一步確定胎兒沒問題，但知道抽羊水會有早產或流產的風險後又再跌落情緒低谷，內心十五十六，未有最終決定。

Coffee今天（7日）帶同兒子「伯伯」翟德彥出席活動時，表示之前透過美國醫生檢驗的DNA報告顯示胎兒一切正常，出現問題的機率僅為萬分之一，讓她稍感安心。她表示︰「之前的兩次檢測結果屬於灰色地帶，這次說沒問題。」Coffee稱曾考慮抽羊水檢驗，但醫生認為沒有必要，而且抽羊水的風險較目前報告顯示的機率更高，有機會導致早產或流產，使她陷入兩難決定。

為確保自己能真正擺脫「灰色地帶」，Coffee稱接受醫生建議再進行一次測試，若報告結果理想，便毋須抽羊水。她說︰「如果沒有事，就可以慶祝，變回平日的我﹗」她透露已知胎兒性別，但會等到一切穩定才公開，自己就希望生女兒。Coffee表示上次懷孕時曾經歷情緒問題及出血狀况，因此這次懷孕更加小心，並減少運動量。她說︰「為了BB，犧牲一點，不再掛住保持身形，一切以BB為先。」

（即時娛樂）