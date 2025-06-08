謝安琪爆微絲血管遭取笑似喪屍 張繼聰變小男人稱要靠老婆 (20:10)

張繼聰和太太謝安琪今天（8日）出席活動時分享親子關係，張繼聰說：「分享家庭生活也很開心，大家也認為充滿正能量，對應對高壓生活有幫助。不過，大仔（張瞻）逐漸長大，會盡量減少談論他，以免被同學評論。他很乖，說當他隱形就可以。至於妹妹，她若有一天不喜歡活在焦點下，也會立刻停止分享。」謝安琪其中一隻眼微絲血管爆裂，她澄清跟感動大仔中學畢業無關，而是早前拉筋時用力過猛所致。她透露已接近痊癒，未影響健康。張繼聰幽默調侃：「之前她半邊眼都是紅色，還以為她變成喪屍！」

談到兩人將首次合作開演唱會，張繼聰笑言沒想到反應熱烈，令他們受寵若驚。談及準備進度，他笑言：「準備了幾十年啦！」不少人好奇為何他們突然合作開騷，張繼聰坦言，10幾年前他會刻意避免，因為謝安琪在樂壇地位崇高，外界曾覺得他像是「靠老婆」。他笑言︰「年輕時難免自尊心強，但經過多年，其實沒錯，我真是要靠老婆！沒有老婆，做人也做不到。突然衝破這關口，方才意識到已遲了，原來早在10多年前便應靠老婆更多。」他表示夫妻同台的好處是可隨時綵排，不必特意去排練室，不排除未來再度攜手開騷。

謝安琪表示，為紀念入行20周年，她將展開巡迴演唱會，首批確定的演出地點包括東南亞及美加，詳情稍後公布。至於香港站，她計劃將其作為巡演的壓軸場次，並坦言：「我最希望能在紅館舉行演唱會，早在一年多前已申請，但至今尚未獲批。據業界前輩所言，申請紅館檔期一般需時約兩年，因此我對明年能順利獲得場地頗有信心，大家拭目以待。」

（即時娛樂）