「中3生」趙浚承首個特輯誕生 分享心路歷程 獲前輩鼓勵 (13:59)

Gary由出道的男團Square至今，再次踏上舞台參加《中年好聲音3》，這段日子的際遇和心態，有沒有令Gary一度失意喪志？（大會提供）

在一連四集的節目《我的世界是圓的》，Gary分享從方（Square）到圓（足球、球場）的心路歷程。（大會提供）

趙浚承（Gary）是前男子組合Square成員，組合解散後以個人名義出道，後來專注在廣州與拍檔經營球場生意，也是明星足球隊的成員，今年透過參加《中年好聲音3》比賽再戰幕前。

在YouTube頻道「音樂好時光」一連四集的節目《我的世界是圓的》，帶大家看Gary從方（Square）到圓（足球、球場）的心路歷程，Gary參與《中年好聲音3》比賽重新回到舞台上，這樣走了一個圈，到底有什麼得着呢？《我的世界是圓的》4集主題分別是「挑戰」、「伯樂」、「際遇」、「家人」，從不同角度全方位認識真實的趙浚承。

《我的世界是圓的》首集「挑戰」中，Gary要挑戰和克服畏懼，直上廣州塔玩全球最刺激的高空踩鋼線。身為明星足球隊成員的Gary，在《我的世界是圓的》第二集「伯樂」中，Gary好幸福得到許多前輩如譚詠麟﹑黃日華﹑陳友﹑徐榮及吳家樂等給予鼓勵，在一眾前輩眼中，Gary究意是個怎樣的後輩呢？眾前輩給予了Gary什麼支持和意見？

另外，Gary和羅鈞滿在疫情期間，得知有些住在深圳卻在香港返學的跨境學童，無法上學亦沒任何課外活動，所以資助這班小朋友埸地，並安排教練，讓小朋友在學習外亦有團體交流機會，更成立了「大灣區港人體育協會」。

《我的世界是圓的》第三集「際遇」，Gary由出道的男團Square至今，再次踏上舞台參加《中年好聲音3》，這段日子的際遇和心態，有沒有令Gary一度失意喪志？最終如何找到自己方向？Gary又透露參加《中年好聲音3》時，最怕望到評判，他還會提到哪位歌手對他影響最大。《我的世界是圓的》第四集「家人」，Gary最大的動力就是家人，媽媽、太太和囝囝，節目中會首度公開，一眾親人一直以來是如何關心及支持Gary繼續在娛樂圈發展，繼續追逐夢想。

（即時娛樂）