李芷晴一個原因堅拒無綫藝人周嘉全心意 事後哽咽嗌後悔 (14:43)

無綫戀愛綜藝《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫女藝人梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie/Step）、關嘉敏（Carman），及羅毓儀（Yuki），公開招親搵男友。

昨晚（8日）播出的第一集《女神》，同樣為心儀女神Step勇敢踏上舞台的無綫藝人，有曾參與《鐵拳英雄》及《奪命提示》拍攝、入行超過10年的周嘉全！之前在《花生搶先看》預熱節目中，周嘉全曾送畫向Step表白，昨晚展示當年送給芷晴素描畫真身，並百分百真誠地示愛：「以前我遇到真心鍾意嘅女仔，我都淨係識得送幅畫畀佢，就算送完畀佢，我都唔夠膽承認自己鍾意佢，希望以後唔止係畫畫，想將時間同心機所有嘢都送畀佢。」惹起全場女神嘩然，Sophie及Carman感動得眼泛淚光；「花生友」森美亦大讚嘉全真心：「毛管戙呀，好溫馨喎」、「畫得呢啲，肯定係愛得好深㗎喇！」

女主角李芷晴全程表現迷惘，她坦言從沒想過周嘉全喜歡自己：「佢不嬲有畫畫，而佢送畀我之前，畫咗幅男仔畫畀阿Ben（袁偉豪）。」周嘉全被問到為何送畫一刻，沒有馬上向Step表白時，嘉全說：「我係喺地鐵站畀佢嘅，我畀完佢傾咗陣偈後，佢就話『我準備搵男朋友喇』，我之後就冇諗其他嘢喇。」說完還講愛的宣言：「其實（你）揀唔揀我，我一直都會咁欣賞你，我會相信你選擇幸福嘅能力。」

Sophie聞言與Carman齊齊感動至眼紅紅，Sophie大嗌感動：「我覺得佢好真心、好長情、好溫柔。」Step則心大心細、不知所措，掙扎一大輪後，最終還是沒有選擇嘉全。事後Step哽咽：「我完全冇諗過佢對我係有意思，所以就會變咗好混亂，可能畀多幾秒我我就會撳咗，𠵱家都少少後悔。」

昨晚另一特別位，是其中一名候選猛男的年齡63歲，他於2000年離過婚、坐擁過億身家的Andy哥。雖然Andy哥年過60，但他不但保養得比真實年齡後生，身手亦了得，除經過Maggie認證有6嚿腹肌，還即場應眾人要求，示範高難度彎身掂地動作；加上為人霸氣、有話直說，逗得Maggie開心，由於與Maggie年紀相差33年、Maggie坦言Andy哥比其父母還要年長，幾經掙扎還是忍痛放棄選擇Andy哥。Maggie說：「呢啲就係霸道總裁，就係我鍾意嘅嘢咯，但年紀真係struggle吖嘛。」

（即時娛樂）